Vacunas para los atletas

En un país como México, en donde la vacunación contra el COVID-19 aún es incierta para la población, y en donde las dosis están llegando de manera tan irregular como escasa, los deportistas olímpicos que participarán en Tokio 2020, el próximo verano, no tienen asegurada una vacuna, y aunque por ahora el comité organizador de la justa olímpica no considera obligatoria la vacunación, recomienda que todos los competidores y sus delegaciones sean inoculados dos meses antes de llegar a Tokio.

Mientras otros países ya están vacunando y dando prioridad a sus deportistas y delegaciones, no sólo en países desarrollados como Canadá, sino también en naciones de Latinoamérica como Colombia, en donde ya se consideró al grupo olímpico como “prioritario” para recibirla, en nuestro país el Plan Nacional de Vacunación no contempla hasta ahora una fecha para la delegación mexicana que nos representará en los Juegos, conformada en total por 500 personas entre los deportistas olímpicos y paralímpicos que competirán en distintas disciplinas, y el resto del personal técnico y de staff que los acompaña, por lo que se necesitan mil vacunas para cumplir con las dos dosis.

Tal como está definido ahora, según el plan del gobierno de López Obrador, a los atletas mexicanos les tocaría ser vacunados a partir de junio de 2021 y hasta marzo de 2022, porque la mayoría son menores de 40 años; es decir, que si no hay una fecha especial para ellos y se les considera un grupo prioritario, México no cumpliría con la recomendación de vacunarse dos meses antes. A menos que en las próximas semanas se anuncie, desde el gobierno, que se les dará prioridad, y en ese caso tendrían que vacunarlos en abril, para que recibieran su segunda dosis en mayo y pudieran llegar a Tokio con los dos meses requeridos.

El Comité Olímpico Mexicano ha dicho que está en pláticas con el gobierno federal para que otorgue las mil vacunas que se necesitan para la delegación nacional; su objetivo, según ha dicho Carlos Padilla, presidente del COM, es tener vacunados a todos los deportistas a más tardar a finales de mayo.

“Necesitamos 250 vacunas, dos dosis de 250 y otro tanto similar sería para la delegación paralímpica; es decir, 500 vacunas para cada una. La premisa número uno es que la vacuna es voluntaria, pero no debe estar en tema de discusión, debe estar para aplicarse. Los atletas son conscientes de que lo más prudente es que se la pongan”, comentó Padilla.

Aunque los directivos del COM han sido claros con que no pretenden ser vacunados antes que el personal médico ni los adultos mayores, y que esperarían a que en abril se definan los grupos prioritarios, sin importar la edad, hasta este momento la posición del gobierno es muy dura respecto a los competidores: “Los atletas olímpicos no deberían ser considerados como prioritarios y no hay que saltarse la fila. Ni la delegación mexicana de Tokio, ni nadie más.

El protocolo lo cumpliremos entre febrero y marzo, por lo que en abril y mayo podremos vacunar a más, y esto se va a acelerar conforme se aumente la llegada de diferentes vacunas”, comentó el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud del gobierno federal.

Por lo pronto, el presidente López Obrador anunció el viernes pasado que el 15 febrero estarán llegando a nuestro país un total de seis millones de vacunas más y se tendrá que definir también si la delegación olímpica es considerada prioritaria; si no, estaremos ante el riesgo de enviar a nuestros atletas sin la protección que da la vacuna, o incluso de que el COI cambie finalmente su postura y no permita la participación mexicana en Tokio 2020 por la falta de ésta.

