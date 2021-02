El censo, fotografía de México

El levantamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 fue un trabajo muy complejo ya que, cuando la pandemia apenas comenzaba, el confinamiento obstaculizó el trabajo de recolección de datos, perola publicación de los resultados nos provee de una valiosa herramienta que debemos saber aprovechar.

Hay datos generales que todos debemos registrar: En la actualidad, la población mexicana crece a una taza de 1.2 por ciento anual, la más baja desde hace varias décadas. La población de adultos mayores (60 en adelante), es de 12 por ciento, 3 por ciento más que en 2010. La edad promedio de los mexicanos es de 29 años, 3 más que hace diez años. El promedio de hijos por mujer es de 1.5, 35 por ciento de la población está casada, 18 por ciento vive en unión libre, 7 por ciento son divorciados o separados.

Vale la pena revisar la información que se arroja relativa a la disponibilidad de Tecnología de Información y Comunicación (TIC), y su relación con la pandemia.

La suspensión de clases presenciales en todo el sistema escolar ha traído cambios trascendentes. La reconversión acelerada de aula a plataforma, el rediseño de material escolar, el aprendizaje de medios digitales, la reorganización del espacio en casa. Para maestros, alumnos, padres de familia, para todos, esto fue una revolución de patrones establecidos y programas de aprendizaje.

Lo que en un principio fue algo que suponíamos nos tomaría unas semanas, se alargó hasta que nos alcanzó el fin del ciclo escolar 2019 – 2020. Inició el nuevo ciclo y seguimos en aislamiento, y muy probablemente concluya en las mismas condiciones, si acaso con un ensayo híbrido entre clases presenciales y a distancia.

No estamos ahora, como hace un año, ante la emergencia del cambio que se dio con el inicio del confinamiento, sino ante la posibilidad de organizar, con base en datos de la realidad, el mejor aprovechamiento de las herramientas digitales que ahora ya conocemos mejor. Porque habremos de reconocer que su incorporación a la tarea educativa fue de una vez y para siempre.

Según datos del Censo, el 99 por ciento de los mexicanos contamos con energía eléctrica, pero solamente 52.1 tenemos acceso a internet. Si bien 87.5 tenemos un teléfono celular, solamente 37.6 somos dueños de una computadora.

Esta realidad ha de estar presente al hacer la planeación educativa; en familias de más de dos hijos y una sola computadora no es posible aprovechar la totalidad de clases a distancia. A través del teléfono celular no es posible seguir con atención una exposición del maestro. La utilización de ‘datos’ si no tenemos acceso a internet es extremadamente cara.

También se requiere tener esto presente cuando se definen presupuestos; proveer de acceso universal a internet es una prioridad alcanzable, si se considera que prácticamente la totalidad del país cuenta ya con energía eléctrica. Dotar de una computadora o tableta a cada alumno del sistema educativo tiene viabilidad, si se les da en sustitución de los mil 600 pesos en efectivo que ahora se otorgan bimestralmente por medio del programa de Becas Benito Juárez.

La información que nos proporciona el Censo nos lleva en un recorrido interesantísimo por la realidad nacional. Aquí vivimos 126 millones 14 mil 24 mexicanos, el Censo es una fotografía de la realidad de nuestro país, y un acicate que puede inspirar acciones para el beneficio de todos.

POR CECILIA ROMERO

COLABORADORA

@CECILIAROMEROC