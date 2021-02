Compra de dólares

Ha iniciado el periodo ordinario de sesiones en el Congreso y una de las iniciativas que podría ver la luz es la que busca acabar con el mercado negro de dólares.

Se trata de un problema que por lo menos lleva 10 años rebotando entre autoridades financieras e intermediarios y que refiere a excedentes de divisas que rondan al año más de seis mil millones de dólares.

Los más afectados son los mexicanos radicados en la zona fronteriza y los distintos destinos turísticos que reciben algún ingreso en dólares y que tienen de plano que malbaratar sus dólares. También, la iniciativa de marras daría cauce a las divisas captadas por las entidades públicas dedicadas a las acciones para combatir el crimen organizado, entre otras, y que ahora serían canalizadas para el desarrollo del país.

El caso es que esta semana el tema se debatirá en Parlamento Abierto con la participación de la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera Gutiérrez, el Banco de México, que tiene como gobernador a Alejandro Díaz de León, la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto Castillo, la Comisión Bancaria y de Valores, de Juan Pablo Graf, y la Asociación de Bancos de México, que preside Luis Niño de Rivera.

Está claro en el ánimo de los legisladores no vulnerar la autonomía del banco central en el entendido que el artículo 28 de la Ley del Banco de México lo faculta para comprar dólares en efectivo, y tampoco se quiere violentar los acuerdos suscritos en los últimos años en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado, sólo se quiere enfatizar en un problema del mercado de divisas que se ha acentuado en los últimos años.

Me refiero a que unos 20 bancos estadounidenses compraban dólares en efectivo a sus contrapartes mexicanas y a la fecha sólo quedan cinco entidades, aunque en los hechos sólo Bank of America los adquiere, lo que significa un problema de seguridad nacional. Cerrar esa ventanilla o dejarla en poder de un banco creará un mercado negro de dólares, se trata de una realidad que no puede ser ajena a las autoridades.

Aunque muchos advierten del riesgo que el sistema financiero se inunde de dólares del narcotráfico, la iniciativa sólo contempla la adquisición de dólares de la banca que cumplan con las normatividades para hacer frente al blanqueo de dinero, y que como le digo, forma parte de los protocolos de la banca que se basan en la máxima “conoce a tu cliente”.

LA RUTA DEL DINERO

Muchas empresas se están sumando a la noble causa de ofrecer equipo médico en lo más difícil de la pandemia. Tal es el caso de FUNO que dirige Gonzalo Robina, a través de la Fundación Fibra Uno que se ha solidarizado con la población que necesite concentradores de oxígeno al adquirir 100 equipos que darán a la población que los solicite con sólo contactar a la fundación por medio de sus redes sociales... La plata alcanzó los 29 dólares por onza ayer lo que significa su precio más alto en ocho años. La subida se explica luego que el foro Reddit mencionara al metal como una alternativa de inversión, algo que en su momento hizo con las acciones de GameStop.

