A pesar de que la muerte es lo único seguro que tenemos, es un tema del que hablamos poco por ser uno de los más dolorosos a los que nos enfrentamos como seres humanos.

En algún momento de la vida a todos nos toca pasar por algún tipo de duelo: una muerte cercana, alguna enfermedad, rupturas amorosas, pérdidas de trabajo o cambios de vida no planeados.

A casi diez años de que mi mamá dejó este mundo, hoy reconozco que he aprendido mucho con su partida y he conectado de otras formas con su energía, su presencia en mis sueños, trabajando en encontrar el sentido de la vida, y aunque no dejo de sentir su ausencia física, he podido transformar el dolor de un duelo, en una relación de mucho amor y agradecimiento, incluso me siento más cercana y empática con ella de muchas maneras.

Este proceso no llega sólo, por eso quiero compartirlo en un momento clave y en tiempos en los que estamos viviendo distintos duelos y pérdidas, porque con la asesoría adecuada tendremos una aceptación de la muerte como algo natural, y podremos vivir plenamente, con la misión de vida que a cada uno nos toca.

Es importante vivir y procesar el duelo para sanar y poder transformar esta difícil experiencia en un aprendizaje de vida.

Cuanto más conectamos con la muerte, más conectamos con la vida.

¿Te inquietan éstas preguntas?

¿Cómo superar la pérdida de un ser querido?

¿Cómo manejar la muerte en tiempos de COVID, siendo imposible la despedida física de nuestros seres queridos?

¿Qué hay después de la muerte?

¿Cómo procesar y superar una pérdida de trabajo, de escuela y el aislamiento en estos momentos tan difíciles?

¿Cómo hablar de las pérdidas con nuestros hijos?

¿Existe el cielo? (Independientemente de tus creencias religiosas)

¿Cómo conectar con nuestros seres queridos que ya no están en la Tierra?

Si te interesa profundizar en este tema, te invito al taller “Cuando llega el momento de decir adiós” este próximo 9 de marzo, impartido por dos mujeres que admiro, la doctora Elsa Lucía Arango, una de las profesionales más reconocidas en Colombia en este campo de la salud, y Verónica Acitores, teóloga, tanatóloga, terapeuta transpersonal y maestra en meditación. Ambas han dedicado gran parte de su vida a estos temas, acompañando a quienes se van y a sus familiares, y nos compartirán sus experiencias con personas y familias a las que han ayudado, como a mí, a comprender la vida, la muerte, el duelo, la reinterpretación de la vida sin el ser querido, el viaje al cielo, las experiencias de personas que han estado clínicamente muertas, que han visitado el cielo, pero que han regresado porque aún no es su momento de partir y tienen una misión que cumplir en la Tierra, así como los mensajes de los “visitantes del cielo”, como los llama la Dra Elsa.

Este taller no se enfoca en ninguna religión y está abierto a cualquier creencia, ya que se habla de la energía del amor como energía de vida universal, basándose en las prácticas que ejercen en sus terapias, respetando totalmente las creencias de los participantes.

