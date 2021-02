Ni plan b, ni estrategia, ni liderazgo

Xavier Tello va sin rodeos: “México no es un país pobre. Si en este momento no tenemos vacunas (para COVID-19), no es porque seamos pobres, es porque no hemos tomado decisiones a tiempo”.

“Y una vez más van a querer defenderse en la cancillería, ‘fuimos y conseguimos’ y nos dirán del gran esfuerzo que hicieron, que se desvelaron… A este gobierno le encanta que le reconozcan lo que hace, pero no que les reclamen los resultados”.

“Lo cierto es que el día hoy no tenemos vacunas en México. Solamente hay unas cuantas de Pfizer que les están aplicando a los maestros de Campeche. Punto. Entonces, ¡sí estamos en problemas!”, señala el reconocido analista y consultor en temas de salud.

Y cuenta:

“Le preguntaron a (Hugo) López- Gatell si había que comprar la de Moderna, y dijo ‘no, porque ya tenemos suficientes’. ¡Cómo vamos a tener suficientes! ¿Y si no se aprueba la Sputnik? ¿Y si por algo no se aprueba CanSino? Nos tenemos que quedar hasta que tengamos AstraZeneca a finales de marzo.

“Debimos haber apostado por comprar grandes volúmenes de vacunas y no estar sacando “combinaciones boutique”, de si ésta me acomoda, ésta tiene mejor precio, súmale dos, qué tal si hablamos con el Presidente fulano a ver si nos regala o nos pone un mejor precio…”, sostiene.

En opinión del doctor Tello, no se ve una estrategia, mucho menos un plan B, ni tampoco liderazgo.

“¿Quién es el responsable de este proceso?”, pregunta; porque unas cosas las hace el canciller Marcelo Ebrard, otras el secretario de Hacienda, otras Gatell, (Juan Antonio) Ferrer y sus brigadas… ¿A quién le pido que vaya a comprar la vacuna de Moderna? ¿Quién es el dueño de las vacunas? ¿El Presidente?

Respecto de la controversia que ha surgido en torno a la vacuna rusa, considera que, “de lo que hay que desconfiar, es de cómo se toman las decisiones”.

Y lo que se ha visto en el caso de la Sputnik, la polémica no es porque sea maligna o soviética, sino lo poco clara que ha sido la metodología de los rusos durante todo el camino de producción de esta vacuna.

Fue un problema empujarlos a que publicaran sus estudios de Fase 1 y 2, al punto que juntaron los dos en una misma publicación y los resultados de la Fase 3 nadie los conoce

Personalmente, dice Xavier Tello, quiero confiar en los científicos de nuestro Comité de Nuevas Moléculas de la Cofrepis.

En cuanto al Plan de vacunación –refiere durante nuestra charla-, “lo menos que puedo decir es que es improvisado”.

La llegada de Pfizer nos tomó desprevenidos. Es una vacuna complicada, no teníamos la infraestructura. El Ejército hizo malabares para comenzar unas líneas de vacunación lentas:

“Tuvimos que llamar de emergencia al personal de Salud para que acudiera a los cuarteles, pasaban seis horas esperando, sin acceso a un baño, para que les pusieran una vacuna. Fue caótico y una falta de respeto al personal de salud”.

La novedad que se gestó en diciembre fue la Brigada Correcaminos.

Eso jamás he entendido el sentido, asienta: movilizar a una tropa de 12 personas de la cual sólo dos vacunan; cuatro guardias armados, lo cual me parece muy bien para la sierra de Sinaloa, pero no para el Hospital N°1 de Durango.

Luego tienes a los siervos de la nación tomando en un papel los datos para pasárselos a otro que los captura lentamente en una computadora, y después afuera te espera otro siervo de la nación que te vuelve a registrar, que además sabe que tú eres equis, que eres hipertenso, que eres diabético…¿Qué no son éstos datos personalísimos?

Y para rematar, tenemos a las tropas de Ferrer llamando por teléfono a cada uno de los ancianos para preguntarles si quieren ser vacunados.

¡Súbitamente volvimos a los años 70!

***

GEMAS: Comentarios por doquier sobre la reaparición del presidente Andrés Manuel López Obrador: con todo y COVID-19, y sigue sin usar cubrebocas…

POR MARTHA ANAYA

@MARTHAANAYA