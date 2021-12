Hecho en Habita MTY

Tan sofisticada como nunca, la Sultana del norte está que arde con exposiciones como la de Miguel Calderón Materia Estética Disponible en el Museo Marco. Una relectura de la obra del enfant terrible del arte en nuestro país que su galería de cabecera Kurimanzutto describe como “una lectura anacrónica de la obra del artista que aborda temas como el estudio de la naturaleza humana, la transgresión y el análisis de las convenciones sociales, la experimentación que cuestiona los márgenes entre la realidad y la ficción”. La relación con su padre, con la autoridad y otros temas de la naturaleza humana nos hace sonreír y pensar al unísono.

Piezas importantes como “Ridiculum Vitae”, “We are still standing” y “Macaco y Trapo” gozan de espacios suficientes para ser apreciados en su totalidad en las salas de Marco. Y ahí mismo, otra relectura (porque ambos son demasiado jóvenes para retrospectivas): La poética del regreso de Mario García Torres con piezas como “Secte”, 2021 en colaboración con Aldo Arillo, “Sucedido no provocado” y “Esta escultura”, y otras más que marcan 20 años de trabajo ininterrumpido de García Torres en el mundo del arte conceptual. Ambos rockstars parte del team de FF Projects de LA y MTY estrena espacio y cuya visita es imperdible.

Lástima que en la más reciente visita no dio tiempo de ver la producción de Héctor Falcón en la galería de Heartego. Y la verdadera obra de arte, después de más de una década de su inauguración en la Avenida José Vasconcelos #150 Ote. en la Colonia del Valle en San Pedro Garza García, sigue siendo HABITA MTY.

Arquitectura del emérito Agustín Landa con obras originales de Rick Owens: su Throne y su Column HABITA MTY es el único hotel de diseño en el norte del país que sé por su arquitectura contemporánea e interiores totalmente en blanco y negro y, combinados con vistas únicas a la Sierra Madre, que le abrió las puertas del mundo del diseño de arquitectura a Joseph Dirand.

La comunicación visual, branding y diseño de Cadena y Asociados siguen siendo un referente único tanto como sus 39 habitaciones, 2 albercas y su espectacular sky bar. R. de Restaurante y así ad nauseaum son los espacios ahora con nuevos vecinos que suman a un gran concepto.

En el mismo código postal: Arboleda, donde como vórtex de la gastronomía regia es posible encontrar tanto Pangea de Guillermo González Beristaín (número 15 en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants) y Sibau x Bruno Oteiza y otras ofertas de restaurantes alrededor de un frondoso parque y una colección de propositivos edificios de oficinas y departamentos.

Como siempre sofisticada y hogareña, Monterrey es una gran ciudad para visitar, comer y comprar.

POR RAFAEL MICHA

@RAFAELMICHA

PAL