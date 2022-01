Lo que viene en 2022

Atrás quedaron casi dos años en los que estuvimos alejados de las salas de cine debido a la pandemia derivada del COVID19 y sus múltiples variantes, por lo que este 2022 será cuando los complejos cinematográficos se pondrán al día con los estrenos rezagados y otras nuevas opciones para el séptimo arte. ¿Qué viene en cine en 2022?

El 2021 cerró con números espectaculares en taquilla para grandes y pequeñas películas, particularmente para estrenos como el de Spiderman: Sin camino a casa, que ya se colocó como la cinta más taquillera desde que inició la pandemia. Dicho lo anterior, es obvio que si el emporio Marvel ya tenía armado todo un programa de estrenos de filmes y series, ahora con mayor razón se apegarán a ello y probablemente apostarán por más proyectos como el del arácnido que entró con todo al Universo Cinematográfico de Marvel. Así es que para este 2022 vendrán muchos más historias de superhéroes y antihéroes como es el caso de Morbius con Jared Leto como protagonista que por fin verá la luz luego de varios retrasos por el coronavirus.

Otros filme que son muy esperados para este año que ya comienza son Thor: Love and Thunder, que traerá de regreso a Jane Foster, la amada del señor del martillo, papel interpretado por Natalie Portman. La secuela de Pantera Negra, que llevará por título Wakanda Forever, también ha generado mucha expectativa tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, pues aún es un misterio cómo resolverán la muerte del actor que encarnaba al personaje principal.

Pero sin duda, el estreno más esperado hasta ahora, sobre todo después de lo acontecido en Spiderman: Sin camino a casa, es Doctor Strange en el Multiverso de la locura, que es de cierto modo la continuación de la cinta de Spidey y las consecuencias de sus actos. El filme que incluirá al personaje de Wanda Maximoff, se estrenará hacia finales de mayo.

Como era de esperarse el universo de DC no se quedará con los brazos cruzados e intentará hacerle aunque sea un poco de sombra al UCM con el esperado estreno de The Batman, que llevará a Robert Pattinson a meterse en el traje del murciélago por primera vez lo cual ha generado mucha expectativa y creo que todos tenemos nuestras esperanzas puestas en dicho proyecto que podría resultar en la salvación de DC, porque después de la primera cinta de Wonder Woman, digamos que nada les ha dado buenos resultados.

Ahora bien, otro filme que pinta para ser una locura si logran hacerlo correctamente es The Flash, uno de los proyectos más ambiciosos del Universo Extendido DC en donde el multiverso pondrá en esta misma película a Ben Affleck y Michael Keaton como Batman.

En cuanto a ciencia ficción se refiere, uno de los estrenos más esperados pero desde hace varios años es la secuela de Avatar, filme que verá la luz a finales del 2022 después de 13 años de que James Cameron triunfara con la primera entrega merecedora a tres premios Oscar. Y para los amantes de los dinosaurios como una servidora, la exitosa franquicia de Steven Spielberg regresa con la cinta Jurassic World: Dominion, la sexta película de esta saga que en esta ocasión traerá de regreso a todos los protagonistas de los filmes anteriores desde Sam Nélida y Laura Dern, hasta Chris Pratt.

El género de acción será acaparado por el grandioso Tom Cruise con las secuelas de sus dos más grandes éxitos que por fin llegarán a buen puerto después de varios retrasos derivados del coronavirus. Por un lado la séptima entrega de Misión Imposible y por el otro su regreso como Maverick en Top Gun.

Nuestros compatriotas mexicanos también darán de qué hablar en este año pues por un lado la nueva “it girl” de Hollywood, Melissa Barrera, estelariza la quinta entrega de Scream, a estrenarse en los próximos días, mientras que Guillermo Del Toro se aleja de su horror con “El Callejón de las Almas Perdidas” que en una de esas, le podría dar alguna nominación al Oscar o por lo menos a su protagonista Bradley Coooper.

El gran Alejandro González Iñárritu también podría sorprendernos este año con el estreno de Bardo, el filme que lo trajo de regreso a México. El cine de animación que tanto gusta a los más pequeños también trae como cinta rezagada a Minions: Nace una estrella, mientras que la casa de Mickey Mouse se alista para estrenar dos grandes proyectos de los cuales hablaremos mucho. En primer lugar está Red, la nueva cinta en conjunto con Pixar y por otro lado está Lightyear, la primera película en solitario para el inseparable amigo de Woody y la cual hasta el momento solo verá la luz en streaming.

Obviamente en México se vienen en los primeros meses del año todos los estrenos de películas oscareables, tanto en las diversas plataformas como en las salas cinematográficas para de ahí seguirnos con los proyectos fuertes de verano y el cine que tanto nos gusta para disfrutarlo como se debe en una gran sala con muchas palomitas y ganas de sumergiros en esas increíbles historias que nos llevan a mundos maravillosos. Así es que ¡Feliz Año!.

