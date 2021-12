La alegría en Dinamarca

La pandemia nos ha forzado a revalorar qué es lo más importante para nosotros. Durante este periodo de incertidumbre y desafíos encontré el “Hygge”, una filosofía danesa que describe el arte de la felicidad y que, básicamente, propone mejorar tu salud, relaciones y manera general de vivir, a través de la armonía, el balance y la calidez. Estas son algunas de sus lecciones. Tu casa debe generar inspiración, alegría, calidez, paz y confort.

Los hábitos que describiré a continuación te ayudarán a generar un espacio en donde, realmente, te puedas relajar y disfrutar con tu familia y amigos. Haz limpieza y deshazte de lo que ya no usas; remueve objetos que no te gusten o que ya no utilices. Todo lo que tengas en tu casa debe tener un propósito. Esto te brindará una sensación de ligereza y orden. Uno de mis puntos favoritos: prende velas. ¡Los daneses las aman! Ninguna solución eléctrica podrá alcanzar la misma calidez e intimidad que otorga el fuego. Todos los días procura cenar a la luz de las velas.

Dicho eso, la iluminación eléctrica también es muy importante. Pero busca, únicamente, luz cálida (en tonos amarillos), porque la luz blanca enfría y acartona hasta el espacio más espectacular. Riega tus plantas. Ese simple contacto con la naturaleza nutre tu sensibilidad con el exterior y te aleja de tus preocupaciones, aunque sea por unos minutos. Además, las plantas ayudan a generar oxígeno y purificar el aire de tu casa. Aunque haga frío, todos los días abre las ventanas. Deja que tu casa respire y que el aire puro circule. ¡Ordena todo! Tus closets, cajones, armarios, cocina, gavetas…

Suena lógico pero, de verdad, ayuda a poner en orden la mente, la energía y, además, aligera el espacio. Elige un espacio para leer, escribir o para dedicarte unos minutos a sólo estar contigo cada día. Aprovecha ese momento para tomar algo calientito, como un café, un té o un mulled wine. Todos los días, escucha música; sobre todo, cuando tengas invitados.

Crea tus playlists según el ambiente y la ocasión. Está demostrado que relaja el estrés y te hace sentir bien. Utiliza aromaterapia: los aromas a geranios, bergamota, te blanco, jazmín…son una vía hacia la felicidad. Es muy importante tener un diario de gratitud. Intenta escribir, cuando menos, cinco agradecimientos cada noche. A mí me gusta hacerlo en cama para poner punto final al día. Y para terminar, dos básicos: meditación diaria y, por lo menos, 20 minutos de ejercicio.

Yo se que no es fácil, pero la felicidad es una decisión y un trabajo, y la gente más feliz tiene hábitos que se construyen día a día. Como dijo el Dalai Lama, “la felicidad no es algo hecho; viene de tus propias acciones”. Te deseo un gran 2022, lleno de felicidad, hospitalidad y muchos viajes.

POR MONTSERRAT BARROS

