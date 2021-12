El presidente y los idiomas: una solución

Del beis, a la historia patria, a los hidrocarburos, a la inmunología, a la música (DJ AMLO), son pocas las cosas en que nuestro Presidente no es un experto. Hay una, sin embargo, de la que nadie puede acusarlo: de ser un políglota.

Ese espíritu renacentista, tan ocupado por llevar a buen puerto a este pueblo doliente, no ha tenido tiempo de familiarizarse con otros idiomas.

Esto viene a cuento porque, hace unos días, antes de la pausa navideña, el Supremo presidió la ceremonia en que le otorgamos el Águila Azteca al ministro de Exteriores francés.

¿Cuál fue el problema? Que los franceses se comen unas letras, pronuncian otras de manera incorrecta y hablan con la nariz, y que el canciller tiene la desafortunada característica de llamarse Jean-Yves Ledrian.

Consecuencia: luego de algunos titubeos muy entendibles, nuestro líder, a la hora de mencionar el nombre del premiado, dijo algo que podríamos transcribir como “Jenivé Lerda”. Compañeras, compañeros de la 4T, tengo que decirlo: es inadmisible.

Es cierto que, gracias a Dios, quedaron atrás los tiempos en que en este país se consideraba que hablar otros idiomas era una virtud, pero nuestro Padre es ya un líder mundial, un referente planetario, y necesita herramientas básicas de comunicación, no sólo por consideraciones diplomáticas, sino porque él, sabemos, es una encarnación de nuestro pueblo, y una de las características de nuestro pueblo es la hospitalidad.

¿A qué me refiero? Permítanme apelar a dos o tres ejemplos. Supongo que a monsieur Ledrian, luego de la ceremonia, lo habrán invitado a un convivio en el que se le mostró la grandeza de la gastronomía mexicana. Bien, ahí es donde entran las herramientas de las que hablo.

No cuesta nada, compañeras, compañeros, pasarle una tarjetita al Presidente con un par de frases en francés, sí, pero, digamos, amigables en términos fonéticos. No tiene que ser un ejemplo de francés académico, pedante. Al contrario: lo que hace tan entrañable a nuestro líder es esa campechanía, ese espíritu popular.

Pienso en algo así: “Mesié Ledrián: bulebú uin garnach?”, o “uin tlayud?”. Sencillito. Y, claro, lo que vale para el francés vale para cualquier idioma. ¿Viene Kamala Harris y quieres agasajarla con una degustación de chicharrón prensado? “Güelcom, vicepresident Tatanka. Ai guont tu invait yu pres frayed pig esquín uid jot soz”. O, sin más: “Güelcom tu Niu Tenochtitlán, vicepresident Camboya. Jab som nudel sup uid menudencias and a glas of guanábana fresh uater, plis”. De veras, compañeras, compañeros: un esfuercito. No es complicado.

El único riesgo es que al Presidente, ese espíritu libre, le gane el entusiasmo y se deje ir sin pedir ayuda. Imagínense que viene un representante del gobierno italiano y lo recibe con: “Viva Il Duche!” Sería una lástima. Tanto cuidar la investidura para nada.

