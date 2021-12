Migración 21 en el siglo 21

El gran tema del año 21 del siglo 21 en México es la migración.

Y lo es porque los flujos migratorios en la región superaron todas las cifras anteriores, de manera que puede afirmarse que nunca antes ni México ni Estados Unidos habían enfrentado un desafío migratorio de la magnitud actual.

Los dos países tenemos una larga historia en migración, pero nada de lo que antes vivimos se asemeja a lo que sucede ahora. Por ejemplo, las autoridades mexicanas detuvieron a más de 230 mil migrantes irregulares, y unos 30 mil avanzan por el territorio o están a la espera, la mayoría en zonas fronterizas, de que las autoridades estadounidenses resuelvan sus peticiones de asilo.

“Quédate en México” no es una invitación nuestra sino el sobrenombre de una disposición norteamericana que de manera imperativa le dice a cada solicitante de asilo: espera allá, donde no te vea, a que resuelva tus peticiones o hunda tus ilusiones. Alrededor de 70 mil tuvieron que aguardar esta respuesta en México. De cada cien personas, a una le dijeron sí, a 60 no, y el resto sigue esperando.

México recibió cerca de 125 mil solicitudes de asilo. No hay ningún antecedente de esta cifra. La más alta, hasta antes de 2021, era la de 2019, cuando las solicitudes a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados llegaron a 70 mil. Es decir, en 7 años, desde 2013 hasta 2020, se recibieron 168 mil peticiones de asilo, lo que equivale a un promedio anual de 24 mil, en tanto que sólo en 2021 se están procesando 125 mil. No hay presupuesto ni recursos humanos para atender la dinámica de esta demanda.

Por otra parte, en la frontera sur de Estados Unidos se superaron todas las cifras históricas de migración entre ambos países: las autoridades hicieron un millón 700 mil detenciones en el año fiscal 2021, lo que equivale a detener, cada hora de todas las horas del año, a 194 personas migrantes. Del total, 608 mil fueron mexicanos, cifra también inédita. De Honduras, Guatemala y El Salvador detuvieron a 684 mil migrantes; y de otros países, entre ellos Haití, Venezuela y Brasil, a otros 367 mil.

Tres semanas antes de concluir el año, un tráiler volcó y reveló el drama, el abuso y la corrupción que llevaba consigo: 56 migrantes murieron y más de 100 resultaron heridos.

México ha propuesto medidas diferentes a lo que se ha hecho en lo que va del siglo, particularmente impulsando la cooperación internacional para el desarrollo en los países centroamericanos y el sur de México, lo que puede dar resultado al paso de los años.

Hoy se requiere que todos los países involucrados en los flujos migratorios en América asuman su responsabilidad de verdad y que integren voluntades, recursos, ideas y capacidades para que frente a una migración que ahora nos rebasa, acuerden lo que hará cada uno y todos para humanizar, dignificar y encauzar esta fuerza humana que quiere trabajar, producir, sentirse incluida y, con todo derecho, aspirar a ser feliz.

POR MAURICIO FARAH

SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SENADO

@MFARAHG

