"Navidad: Dios con nosotros"

María, descendiente del rey David, por ser de estirpe real había sido educada en el templo de Jerusalén, un privilegio reservado a pocas chicas. Sus padres, san Joaquín y santa Ana, que tenían su propia casa en Séforis, capital de Galilea, donde ella nació, le dejaron en herencia otra casa que ellos poseían en Nazaret, edificada a partir de una gruta.

José, aunque también era descendiente de David tuvo que trabajar para obtener los ingresos necesarios. Se afanaba en sus labores, entregaba a sus clientes en el tiempo acordado, pagaba cumplidamente a sus proveedores y oportunamente a quienes colaboraban con él.

Jesús, hijo de María y de José, provenía del cielo, de naturaleza divina, pues siendo Hijo de Dios se encarnó en el seno virginal de su madre y quiso ser hijo adoptivo de su esposo, sin dejar de ser Creador del cosmos y Rey del universo.

El matrimonio formado por ambos contaba con dos casas en Nazaret, la de María, donde ocurrió la Anunciación del arcángel Gabriel, y la de José, donde tenía instalado su taller. Si el hijo que ambos esperaban hubiese nacido en Nazaret, ese alumbramiento habría ocurrido de manera cómoda y digna, y el divino Niño habría sido arropado con exquisita ropa que María le había confeccionado con telas de lino y habría sido recostado en una hermosa cuna que José le había elaborado, pero Dios quiso nacer pobre...

En efecto, en su deseo de mostrar su grandeza divina en la pequeñez humana, y su riqueza celestial en la sencilla pobreza, Dios quiso que las circunstancias del tiempo en el que había de nacer hicieran que el matrimonio se desplazara desde Nazaret hasta Belén, unos 115 kilómetros en un viaje agotador que llevaría al extremo de sus fuerzas a la Madre de Dios y a su Custodio en la tierra. “Celebremos, por tanto, ¡oh cristianos!, no el día de su nacimiento divino, sino del humano, es decir, el día en que se amoldó a nosotros”, reflexiona san Agustín en su sermón de Navidad.

¿Quién, de entre nosotros, estaría dispuesto a ver nacer a su hijo en un establo? ¿Quién estaría gustoso de colocarlo, recién nacido, en un pesebre donde los animales comen? Y si así nos sucediese, ¿quién no le reclamaría a Dios por tanta miseria? No, no es decoroso nacer así, eso no es humano; pero sabiendo hoy que así fue, y celebrando la Natividad de Dios Niño, nos percatamos que eso solamente es divino, y nos maravilla que Dios quisiese nacer en la más pobre condición humana, y pensamos en la doncella, su madre, tan pequeña en edad y tan fuerte ante la adversidad, y miramos a su valiente esposo no abatirse ante tanta impotencia.

En la noche de Navidad contemplar el misterio de Dios que se hace pequeño y pobre, a nosotros nos hace grandes y ricos, la oscuridad de esa gruta nos ilumina la existencia, el hedor del establo nos perfuma la existencia, la virginidad de María nos trae la vida, la fortaleza de José nos da seguridad, y el divino Jesús desde el pesebre nos invita a contemplar que Dios nos ama tanto como para venir a decirnos que lo que de él podemos conocer se resume en estas palabras: Dios con nosotros.

