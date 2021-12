Prospectos para la economía mexicana en 2022

Por lo que se observa, el 2022 puede ser un gran año para la economía mexicana pues los choques políticos y comerciales entre las dos grandes potencias económicas de la época, además de las recientes reformas adoptadas por la administración de Xi Jinping que restringen las libertades empresariales de las que la planta industrial y tecnológica china ha gozado hasta ahora, continuarán abriendo posibilidades de negocios a México, pues gran parte de esas empresas buscarán salir de China para relocalizarce en otros países dentro de los que el nuestro es un destino ideal , sobre todo por su colindancia al mercado norteamericano, además de una altamente competitiva fuerza laboral.

El logro de lo anterior requerirá , sin embargo, de una muy inteligente política económica de parte de las autoridades mexicanas en la que el ingrediente principal se constituya de una gran certidumbre al inversionista nacional y extranjero, además de políticas públicas transversales que coadyuven a generar un favorable clima de negocios, como lo son mayores inversiones en infraestructura de todo tipo — carretera, eléctrica, hidráulica, sanitaria, educativa, urbana, etc—. Misma que no tiene que ser 100% pública, si no que podría ser complementada con inversión privada.

Ante la gran incertidumbre de los tiempos presentes, es momento de transmitir al mundo el interés de México por mostrarse como un país vanguardista dispuesto a brindar grandes oportunidades de negocio a la comunidad nacional e internacional vía la adopción de métodos sustentables de desarrollo, en los que se beneficie a su población, a la ecología planetaria y a los capitales dispuestos a apostar a favor de un proyecto económico bien estructurado.

Es importantísimo tomar ventaja de las circunstancias del mundo actual y de nuestra posición como miembro de T-MEC, pues es el único país que goza de una alianza de ésta naturaleza con Canadá y los EU, lo que de hecho es un activo valiosísimo dentro de los considerandos de una empresa para definir su localización geográfica.

Ante los nuevos retos del mundo industrial y tecnológico es menester impulsar, sobre todo, aquellos sectores en donde México presenta ventajas comparativas, como lo son, en este caso, los sectores automotriz y de autopartes, el eléctrico-electrónico y el de bienes de capital, pues en todos ellos México ha mostrado al mundo su gran capacidad y eficiencia productiva, por lo que se requiere de echar a volar toda una estrategia de promoción industrial que induzca a los grandes productores internacionales de nuevas tecnologías a instalarse en el país, teniendo siempre en mente que si no lo hacemos nosotros, otros lo harán en nuestro lugar.

Dentro del contexto del T-MEC, son en vano las discusiones sobre la semántica de lo que se debe entender por grados de integración regional para poder seguir vendiendo autos de combustión interna ensamblados en México al mercado norteamericano, o bien, las posibles demandas a la administración norteamericana sobre la posibilidad de subsidiar la compra de vehículos eléctricos ; eso ya es el pasado.

La real discusión de hoy debería ser como allegarnos productores de partes y componentes de autos eléctricos, drones, baterías de litio, de cobalto, etc., y lo que de ahí se derive, a fin de mantenernos a la vanguardia de los nuevos métodos de producción y de innovación que nos identifiquen como un país moderno, siempre actualizados y dispuestos al reto de la versatilidad productiva.

De igual manera hoy se presentan grandes oportunidades tecnológicas para hacer más productivo el sector agropecuario, pesquero y forestal. Sin dejar de apoyar a las grandes empresas exportadoras de agroindustriales y principales responsables del superávit comercial sectorial, habría que reforzar, vía mayores inversiones, la producción de básicos — maíz, arroz, soya, trigo, avena, sorgo, frijol, etc—, donde el país es altamente deficitario y de los cuales vive una gran parte de la población campesina, así como, la actividad pesquera y forestal, para lo que se tiene un gran potencial que no es aprovechado adecuadamente.

El sector turístico, en particular, es otro ámbito ante el cual se abren grandes expectativas sobre todo si se logra controlar la epidemia del coronavirus y subsecuentes derivaciones, lo que nos daría una gran ventaja comparativa frente a otros destinos.

Apostar por un México moderno, igualitario y respetuoso del medio ambiente es posible. Claro, se requiere de gran voluntad, autoconfianza y claridad en el proyecto. Esta es la mejor receta ante un mundo amenazado por inflaciones, altas tasas de interés y crisis en general. ¡México está ante un gran momento que no se debe desaprovechar!

POR AGUSTÍN GARCÍA VILLA

ANALISTA ECONÓMICO

ORBE@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ