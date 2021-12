En salud, al menos un cobarde y un gandul

La comparecencia de Hugo López-Gatell en la Cámara de Diputados fue un espectáculo vergonzoso que no merecen los mexicanos.

Empezando por haber pactado con algunos grupos políticos una intervención a puerta cerrada en la casa de la representación ciudadana, en lugar de celebrar un acto público de rendición de cuentas. Y, desde luego, por ser un funcionario que se niega a responder a las preguntas formuladas por varios de nuestros diputados federales.

La actitud de López-Gatell es cobarde y pusilánime, mientras que quienes decidieron no permitir los cuestionamientos se comportan como gandules, vividores y avorazados. Destellos de autoritarismo por parte del diputado Gerardo Fernández Noroña fue su decisión, a título personal, de censurar lo que podemos escuchar y preguntarle a quien ha tenido casi dos años la salud de los mexicanos en sus manos.

El subsecretario mostró su desprecio hacia la ciudadanía al desdeñar cualquier tipo de cuestionamiento. Al parecer no somos dignos de escucharle a pesar de que las cifras para nuestro país, resultado de la estrategia para hacer frente a la peor epidemia de este milenio, son de las peores a nivel mundial.

Vaya, el zar anticovid ni siquiera tuvo el valor de recelar la verdadera razón del porqué salía huyendo. Peor para él, pues ahora se puede especular y ninguna explicación lo deja bien parado: algunos arguyen que no tenía preparadas las respuestas a las inquietudes, lo cual es manifestación de lo improvisado que han sido los esfuerzos que él coordina para hacer frente al virus. Otros sostienen que López-Gatell no tiene nada positivo que mostrar; solo un sonoro fracaso medido en cientos de miles de muertos. Hay quienes dicen que no existe un plan trazado para encarar lo que resta de la pandemia, particularmente por lo que se refiere a la variante Ómicron. Otros más, siguiendo la excusa —que no justificación— del doctor, consideran que alguien empezó a grabar al galeno y, dado su talante autoritario y que solo consideraba participar a través de monólogos, prefirió largarse.

Sea cual sea el verdadero motivo, resulta sumamente preocupante que tengamos un jefe de la nación tolerando a miembros de su gabinete que se dan el lujo de olvidar que son, ante todo, servidores públicos y que como tales deben informar con detalle su quehacer.

Adicionalmente, el subsecretario soslayó la obligación hacia él conferida de proteger y cuidar la salud de cada mexicano y de toda la población en su conjunto. Siempre ha preferido comportarse como merolico, sonreír ante la desgracia y negar la realidad que asoló a todo el planeta pero que se ensañó en México gracias a su impericia y soberbia.

Más de 3 millones 921 mil 682 casos confirmados y 296 mil 983 muertos (cifras oficiales) son razón suficiente para que López-Gatell dejara guardados sus aires de grandeza y ofreciera al menos una disculpa a los deudos.

Decir que fue exitoso en su labor (¡y que el presidente AMLO lo repita!) demuestra egoísmo. Vale recordar que México ocupa a nivel mundial el deshonroso primer lugar en muertes de todo el personal que trabaja en el sector salud, primer lugar en huérfanos por covid, estamos entre los cinco países con mayor número de muertes por cada cien mil habitantes, sin olvidar la necedad de no realizar pruebas de detección suficientes e implementar un semáforo epidemiológico que se convirtió en claro reflejo de su burla.

Pero hay más. Su cinismo alcanzó nuevas cuotas con su comentario en redes sociales donde asevera: “siempre es grato el intercambio de ideas”. ¡Por favor!, en su caso no permitió siquiera una interrogante a su soliloquio.

Terminar en 30 minutos un monólogo sobre lo que se ha hecho en dos años y salir huyendo es digno de cobardes. Los legisladores que se negaron a ser representantes de los ciudadanos se convirtieron en defensores de un farsante, quien impunemente abandonó el Congreso de la Unión al cual minutos antes ya había convertido en un triste circo.

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

