Desde niña he escuchado “Sigue el camino amarillo” de la clásica película El Mago de Oz, donde si recorrías aquel camino encontrarías todas los retos que necesitabas aprender para la prueba final.

Hace unos días conocí el concepto de los Caminos Blancos. Les comparto. Tener o desear un Camino Blanco es ver más allá de las pruebas o requisitos que tienes que juntar para una prueba final, pues no la hay. Te enseña a vivir en el presente.

Es desear que los obstáculos que te encuentres en la vida no te hagan sombra o ruido interior. No es desear “que no le pase nada”, sino que lo que te pase sea de la mejor manera.

No puedes desear evitar lo que es inevitable. En un ejemplo concreto: que tengas que ir al hospital. Pero puedes desear un Camino Blanco cuando vayas al hospital, que no te toque tráfico, que el diagnóstico sea positivo, es más, hasta que el doctor ¡esté guapo! Es decir, que lo que tengas que vivir, sea siempre de la mejor manera. Los Caminos Blancos los puedes desear para aquellos que te importan y también lo puedes pensar para ti.

Es pedir que el aprendizaje sea siempre de la mejor manera, sin tanto esfuerzo ni desgaste, que sea natural y en armonía, que siempre sea la mejor manera de vivir lo que te toque vivir.

Es la manera más bonita de amar, no es imponer ni pedir nada que no esté en nuestras posibilidades, es soltar el control. En un Camino Blanco cada quien lo recorre y lo crea, pues entra el poder de decisión y cocreación con el destino. Es una línea perfecta de energía que fluye entre cada quien y su camino. Cada quien tiene su propio aprendizaje. Recuerda que la vida no nos cambia de lección hasta que hayamos aprendido lo que nos toca.

¡Qué importante es abrazar tu realidad! Tu presente y tu momento. Simplemente aceptarlo y vivirlo de la mejor manera, sin que te robe la paz o el reloj te persiga. Sin tener que cumplir con el deber ser, que sólo pone una piedra gigante sobre nosotros haciéndonos chiquitos y atormentándonos con ese torbellino de pensamientos que viven dentro nosotros mismos. Silenciando nuestro verdadero propósito, que es el aprendizaje y el crecimiento.

Hay pruebas para el alma y la mente, hay físicas y espirituales, las familiares, laborales, profesionales, etc. Somos un prisma con muchas. Estamos formados de todos, para ser uno con todo. Pon en tu camino aquellos deseos que viven en tu corazón, los anhelos que traemos dentro, aquellos que revolotean en la cabeza dormido y despierto.

Hagámonos la promesa de disfrutar lo que deseamos. Muchas veces desdibujamos la majestuosidad de todo lo que hay detrás de lo que es nuestro y nos quejamos de aquello que deseamos y por lo que trabajamos. Cuando tengas en tu vida lo que deseaste, abrázalo tan fuerte que ni tus pensamientos sean capaces de cambiarlo.

Esta Navidad, deseemos Caminos Blancos a los nuestros, no sólo de nieve, si no de armonía, aprendizaje. De recorrer lo que nos toque con paz, sin sombra, sin angustia, respirando y viviendo nuestro eterno presente.

POR PAOLA ALBARRÁN

PAOLAALBARRAN1 @GMAIL.COM

PAOLAALBARRAN.COM.MX

@PAOLAALBARRAN

