Latinoamérica: triste escenario educativo

El 3 de diciembre, UNESCO presentó los resultados de la prueba ERCE, un instrumento realizado específicamente para los países de Latinoamérica que mide el logro de aprendizaje. En la edición 2019 participaron más de 160 mil niños y niñas de la región que se encontraban cursando 3º y 6º grado de primaria. El estudio evaluó las áreas de Lenguaje (Lectura y Escritura), Matemática y Ciencias.Además, se aplicaron cuestionarios a estudiantes, docentes, directores, madres y padres de familia, para recabar información sobre el contexto en que se desarrollaron los aprendizajes, y por primera vez se incorporó un módulo sobre habilidades socioemocionales.

Los resultados reflejan la situación antes de la pandemia y son preocupantes: el 40% de los estudiantes de 3º grado y el 60% de 6º grado de primaria no alcanzan el nivel mínimo de competencias fundamentales en Lectura y Matemática. Más aún, en la mayor parte de los países de la región no se evidenciaron mejoras significativas en los logros de aprendizajes de sus estudiantes de primaria entre 2013 y 2019.

La alarma surge no sólo por el poco avance obtenido durante 6 años, sino que la pandemia ha ahondado las deficiencias de aprendizaje. En el presente, la situación es aún más complicada: las niñas, niños y jóvenes de Latinoamérica no están aprendiendo y las políticas públicas no se enfocan en garantizar el derecho de NNJ lo cuál ahonda la desigualdad y la pobreza ya imperante en la región.

¿Qué hacer ante esta situación? La Red Latinoamericana por la Educación -REDUCA- de la cual Mexicanos Primero forma parte, propuso 6 acciones prioritarias para la educación en la región, medidas necesarias desde hace varias décadas y que se tornan urgentes en el marco del regreso a la presencialidad: 1. Foco en las condiciones de bioseguridad en cada escuela; 2. Mitigación del abandono escolar; 3. Poner foco en los aprendizajes fundamentales y flexibilidad del currículum; 4. Acompañamiento socioemocional para estudiantes y docentes; 5. Escuchar a las comunidades escolares para tener en cuenta el contexto a la hora de tomar decisiones de política pública y 6. Corresponsabilidad entre autoridades, sociedad civil y sector privado para que la educación sea un asunto de todos.

Los resultados de ERCE plantean una situación compleja para todos los países de la región; la pandemia ha generado retrocesos y dificultad para enfrentar los problemas que llevan décadas sin resolver pero es también una oportunidad para que los gobiernos, sin importar su filiación partidista y con verdadero interés por el derecho a aprender de las NNJ, tomen acciones inmediatas; la emergencia educativa no se va a resolver sola, las decisiones de hoy, de cara a la presencialidad, serán cruciales para que la educación sea un mecanismo de recuperación social después de la emergencia sanitaria; hacemos un llamado para que los desoladores indicadores de la prueba ERCE sean el punto de partida para ajustar el rumbo y centrarse en la garantía del derecho a aprender para todas las NNJ de la región.

POR LAURA RAMÍREZ

DIRECTORA DE ACTIVACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO

@LAURAMI0316

