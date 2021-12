Esto también es corrupción

“No se han violado los derechos humanos de migrantes”. AMLO

Es conocido por todos los habitantes mexicanos que en nuestro país hay una serie de problemáticas estructurales como la pobreza, desigualdad, inseguridad y un eje transversal de corrupción. Es decir, en todas las cosas malas que tiene el país -escandalosas y trágicas-, hay una vertiente económica que tiende a convertirse en corrupta y habitualmente está ligada al Estado. Ejemplos de estos hay muchos en todos los ámbitos, el más reciente de estos fue el terrible accidente del tráiler que transitaba en la autopista Tuxtla-Chiapa de Corzo y que en su interior llevaba a 150 migrantes en donde murieron 55 de ellos al volcarse el vehículo del “pollero”.

Esta tragedia se debe ver con la lupa de la corrupción, puesto que dicho tráiler pasó por tres puntos de revisión sin problema alguno. Pero tenemos que ir más allá, a estos migrantes alguien los contactó con el operador del tráiler y este “trabaja” para personas que llegan a cobrar 10 mil dólares por transportarlas de Chiapas a Puebla y ahí se conectarán con otra persona que termine el trayecto hasta la frontera norte. En voces de los expertos, este “negocio” llega a obtener ganancias de hasta 200 millones de dólares mensuales.

La otra lente con la que se deberá de revisar esta tragedia es la de la política migratoria actual. Si bien el combate a la corrupción ha sido la bandera de la llamada “Cuarta Transformación” y el presidente López Obrador dijo atender los flujos migratorios de una manera distinta, en junio de 2019 declaró: “[...] preferimos tenerlos en el sur [a los migrantes], es decir, de Tehuantepec hacía la frontera con Guatemala, porque ahí tenemos más posibilidades de cuidarlos, de darles posibilidades de trabajo, pero sobre todo de cuidarlos. En el norte, ustedes lo saben, está más complicado, no queremos tragedias como la de San Fernando”. Hoy, después de dos años y medio es evidente que no “se está cuidando de las personas migrantes”.

También en junio de 2019, López Obrador tomó la decisión de destituir a Tonatiuh Guillén del Instituto Nacional de Migración para darle el nombramiento a Francisco Garduño, quien no cuenta con los conocimientos necesarios en políticas migratorias, mucho menos cuando se trata del tema migratorio mexicano, el cual es altamente complejo, puesto que en él recaen distintos flujos de movilidad y migración: emigración, migración de retorno, migración circular, movimientos transfronterizos, inmigración, extranjeros y naturalizados, migración de tránsito y refugiados. Por lo que ante este movimiento (y muchos otros) es importante recordar que en la administración pública no basta la lealtad y colocar a una persona que no cuenta con el perfil adecuado para el puesto, también es un acto de corrupción.

Así, la política migratoria en México tendrá que reconfigurarse. Aquellos dichos de “revisar las causas” y colaborar con los países expulsores con programas como el de Sembrando Vidas quedan de manifiesto que no están funcionando y, contrariamente, abona para que el paso por el territorio nacional por parte de las personas migrantes que desean llegar a suelo estadounidense sea un verdadero infierno. Desmantelar las redes de tratantes, ampliar el conocimiento e implementación de los flujos migratorios, erradicar la corrupción y violencia en los trayectos de las personas migrantes, así como dotar a las políticas migratorias de perspectiva en derechos humanos son tareas urgentes del gobierno mexicano.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

CAR