El aval de Credit Suisse a Santa Lucía

La forma en la que está escrito el reporte del banco Credit Suisse sobre el Aeropuerto de Santa Lucía refleja prístinamente el sentir del gremio al que representa esa institución: se llevaron una “sorpresa positiva” tras la visita a la construcción y existe un “malentendido acerca de este proyecto de infraestructura”, de acuerdo con los analistas Alejandro Zamacona, Diego Serrano y Regis Cardoso.

No me quiero imaginar la andanada de críticas de las que pueden haber sido sujetos los analistas del banco tras su valoración del aeropuerto. A mi me ocurrió lo mismo cuando tres días antes de ese reporte visité el AIFA e hice valoraciones similares que fueron publicadas en esta columna.

Afortunadamente alguien en la línea de comando del general Gustavo Vallejo resolvió que era urgente comunicar los atributos de la construcción tanto a audiencias nacionales como internacionales, sobre todo, a aquellas personas que se han mostrado nostálgicas por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, así como a quienes se resisten a aceptar que el nuevo aeropuerto es decisión tomada (hay quien piensa equivocadamente que en 2024 el nuevo presidente retomará Texcoco, y que cancelará el AIFA).

CreditSuisse avala también el sistema aeroportuario que el gobierno ha diseñado, y que incluye al AICM y al Aeropuerto de Toluca; además, del AIFA: el banco señala que “ciudades como Montreal, Buenos Aires, Río de Janeiro, Berlín, San Pablo y Dallas han desarrollado sistemas de multi-aeropuertos con un tráfico que llega casi a los 100 millones de pasajeros. Asimismo, ciudades como París, Nueva York y Londres también han desarrollado sistemas multi-aeropuertos con capacidad para dar servicio a más de 100 millones de pasajeros”.

MEGACABLE ACLARA MAL

El director de mercadotecnia de Megacable, Oscar Gerardo Seifert Arriola, escribe a esta columna para precisar argumentos expresados aquí hace poco.

Afirma: “la resolución del IFT afirma que no se identifican antecedentes de que Megacable haya incurrido en prácticas anticompetitivas en los nueve mercados investigados”, y

que “es una falsedad” que Megacable obligue a los consumidores a contratar los servicios de banda ancha fija y de TV de paga juntos.

Apunta: “en Megacable se puede contratar el servicio de TV de paga y/o el servicio de banda ancha fija de forma independiente y no hay obligación de ser contratados juntos”.

Pero resulta que su aclaración es una mentira. Yo mismo, tras leer su aclaración, escribí al chat de ventas de Megacable. La vendedora Almendra Atondo me respondió muy amablemente que, en este momento, en la Ciudad de México, están ofreciendo sus servicios en Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. Cuando le pregunté si me pueden vender únicamente el servicio de televisión me respondió: “No, ya que no brindamos servicio sólo de TV”. Zoc.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

