Corrupción y migración: Agendas pendientes

Hoy que estamos a punto de terminar el 2021 podemos decir que dos agendas pendientes en el país siguen siendo el combate a la corrupción y la crisis migratoria, ya que en la percepción ciudadana sigue presente la corrupción, tal como lo demuestran los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y muchos son los problemas migratorios en el norte y sur del país.

La corrupción no es un problema nuevo, llevamos años con esta problemática presente en el ámbito público, pero también en el ámbito privado, hay que recordar que para que exista un acto de corrupción deben ser 2 personas las involucradas y no necesariamente deben ser funcionarios públicos, por ello mucho se ha dicho que es un problema social, un problema que radica en las y los ciudadanos.

Sin duda, la administración pasada del priista Enrique Peña Nieto ha sido considerada una de las más corruptas en la historia del país y son muchos los pendientes que hay en materia de combate anticorrupción precisamente con esa administración y es algo que se espera porque fue una promesa de campaña, no solamente acabar con la corrupción, sino castigar a los mismos ex presidentes, incluidos los últimos mandatarios, pero lo que vemos hoy es que la percepción y lo que se gasta en actos de corrupción sigue en aumento.

El mismo INEGI publicó que la corrupción en México tiene un aumento sostenido desde 2013 y que la población pagó por causa de actos de corrupción más de 6 millones de dólares en 2019, aparte de que la cantidad es preocupante, estamos hablando que es un 64.1% más que en 2017, es decir, más que en un año de la administración de Enrique Peña Nieto.

Según datos del mismo INEGI que se dieron a conocer con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción, 15.7% de las personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos fueron víctimas de corrupción, mientras que en 2013 eran solo el 12.1%, lo que significa un incremento del 3.6%.

Dentro de estos mismos datos, se puede destacar que en el caso de las empresas el nivel de afectación se ha mantenido respecto a 2016 y aunque en 2019 se presentaron más de 105 mil denuncias por actos de corrupción, 9 de cada 10 no procedieron o no se habían atendido por la autoridad federal. También se destaca que 6,154 funcionarios fueron sancionados pero la mayoría por faltas no graves y para la ciudadanía el impacto real es en los casos que se pueden convertir en mediáticos, para que se piense que realmente se está combatiendo la corrupción, casos como el de Rosario Robles o Emilio Lozoya no han sido suficientes para mejorar la percepción del combate a la corrupción en el país.

Un ejemplo claro de que la corrupción puede seguir presente en el país, es el lamentable caso que se dio la semana pasada en Chiapas con el accidente en el que fallecieron más de 50 personas provenientes en su gran mayoría de Centroamérica, es prácticamente imposible que nadie haya visto un tráiler con más de 100 personas, siendo que esa zona del país tiene operativos permanentes. Será interesante ver lo que resulte de la investigación y encontrar a los responsables, no solamente el chofer de la unidad y que la corrupción no intervenga en ella.

Esperemos que en los próximos años disminuyan los casos de corrupción, disminuyan los costos de la corrupción, las afectaciones y sobre todo la percepción por parte de la ciudadanía, porque la consecuencia es la imagen que se genera de México en el exterior, no por nada estamos en el lugar 135 de 139 en el índice del World Justice Project. Mucho por hacer en el combate a la corrupción y también en la crisis migratoria que tiene el país, tanto en la frontera norte como en la frontera sur.

POR JOSÉ ALFREDO CEJA RODRÍGUEZ

ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA

@ALFREDOCEJAR

CAR