Morena vs. los dineros del INE

Como si se tratara de un asalto, así las formas de Morena para aniquilar al INE. Bajo el pretexto de la revocación de mandato, la 4T se apresura a destruir al aparato electoral y asestar un golpe mortal a nuestra democracia. A través de mentiras diarias, ya sea las que reparte el presidente López Obrador, las generadas desde el poder legislativo, o en el seno mismo del Consejo General del INE, Morena aprovecha la oportunidad para erosionar al Instituto.

Pero, a partir de la discusión del presupuesto federal, Morena no solo ha atacado de forma verbal; inició el golpeteo económico, disminuyendo el presupuesto del Instituto Electoral. El partido político alardea demagógicamente que, si se disminuyeran los salarios de los consejeros y los directivos que ahí trabajan, alcanzaría el dinero para hacer la consulta federal. Falso de toda falsedad: si se juntara el sueldo anual de todos los funcionarios del Instituto (incluyendo los de Morena) sumarían 34.6 millones de pesos; esto es, solo el 1.16 por ciento de los más de 3 mil mdp que requiere el INE para llevar a cabo dicho ejercicio tal y como mandata la Ley Federal de Revocación de Mandato (normatividad, por cierto, no determinada por el órgano electoral sino por los verdugos de este, Regeneración Nacional entre otros).

‘Maniatado’, pero obligado por ley, el INE ha tomado una decisión tanto proverbial como necesaria: recortar el presupuesto para la consulta de revocación, llevándola de 3 mil 930 mdp a un total de 1 mil 503 mdp, de los cuales 200 millones son ahorros que provendrán de la estructura central del Instituto.

El asunto es que, aunque Lorenzo Córdoba, consejero presidente, ha señalado las dificultades y riesgos que conllevan el que el INE lleve a cabo este proceso con un déficit de más de 2 mil 328 millones de pesos, la 4T insiste en no modificar el presupuesto del INE, continuar restringiéndolo y, por supuesto, dinamitar con ello sus actividades —esas sí prioritarias— para todos los ciudadanos.

Por supuesto, para lavar cara y engañar a los incautos, Morena anunció la devolución de 200 millones de pesos de sus prerrogativas como partido político. Sabe, no obstante, que esto no es legalmente posible ahora. Solo se puede renunciar a los dineros antes de haberlos recibido. Cínicos.

En ese mismo talante, Morena sostiene que no conoce los estados financieros de los fideicomisos que gestiona el INE. Una mentira más, ya que estos se presentan cada tres meses de manera puntual en las sesiones de la Junta General Ejecutiva. En otras palabras, son plenamente transparentes dentro del proceso de gestión interna del Instituto Electoral.

Solo hay de dos: o el partido en el poder es mentiroso o sus representantes no entienden la materia de la que se les rinde cuentas. En realidad ya sabemos la respuesta, la 4T busca cómo acusar al INE de corrupto y lastimarlo.

El recorte considerado en el presupuesto del 2022 para el órgano constitucional asciende a 4 mil 913 millones de pesos, lo que sin duda afectará sus funciones. El INE asegura que este recorte carece de motivación o justificación alguna, mientras que Morena insiste en que hay altos gastos por concepto de asesorías y excesivo personal. Olvidan señalar que ellos también tienen asesores, y personal que labora en el Instituto y que sus compensaciones por retiro y prestaciones adicionales son proporcionalmente mayores a las de otros funcionarios que llevan más de 20 años trabajando ahí. Lo que es más, que no pagar sueldos y prestaciones está penado por ley.

Dado que el legislativo recortó sin razón el presupuesto del INE y que el ejecutivo federal maneja su diatriba mañanera en contra del INE, el Instituto formalizó ante la SCJN una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022. En razón de los más recientes posicionamientos de los ministros y sus equipos de trabajo, es previsible que la solicitud no prospere.

El INE está bajo ataque. La propuesta de Morena es desestabilizarlo. Me pregunto, no obstante, si los morenistas están conscientes de que esto se les puede llegar a lastimar una vez que comiencen los golpeteos internos dentro del partido político de cara a la sucesión presidencial. Y es que, si no se han dado cuenta, permítanme recordarles aquí a todos esos fervientes actores dentro de la 4T: salvo la figura del presidente AMLO, ninguna otra es tan popular y respetada entre los mexicanos como el INE (comenzando por la de Córdova Vianello). Así, Morena contra los dineros del INE es algo que tarde que temprano se le va a revertir.

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

