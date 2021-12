Me gustaría ser presidenta

Pues por ahí hay otra Claudia que quiere ser Presidenta de la República. Y no sólo por su partido, sino de un frente partidista más amplio y, de ser posible, de diversos grupos de la sociedad. Una Claudia que dirigió al PRI, que hoy en día es senadora y que lleva los apellidos Ruiz Massieu.

Que a lo anterior habría que agregar que es hija del exgobernador de Guerrero, eventual coordinador de la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu (asesinado en esa extraña etapa de 1994, luego del magnicidio de Luis Donaldo Colosio), y también sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Sí, la senadora Ruiz Massieu toma cada vez más fuerza dentro de la bancada tricolor en la Cámara alta y hace sentir su voz en cuestiones importantes, como en su rechazo anticipado a la Reforma Eléctrica, propuesta por López Obrador, cuando la dirigencia de su partido juega a deshojar la margarita.Claudia Ruiz Massieu se está posicionando evidentemente.

“Claro que me gustaría poder ser Presidenta de México —nos dice—, pero me gustaría poder encabezar un proyecto más amplio que sólo el proyecto de un partido o incluso de un conjunto de partidos. Me parece que los partidos somos necesarios, pero creo que ya no somos suficientes para expresar y recoger toda esa diversidad que hay en México”

—Pero el candidato de la alianza (PAN, PRI, PRD) va a ser de Acción Nacion—, aguijoneo. La senadora ríe. “Creo que todavía falta mucho por ver…”, apunta. Pero por supuesto que está consciente que “uno de los grandes retos de esa alianza —o de cualquiera que se construya—, será como poner reglas para tomar las mejores decisiones y para que los mejores cuadros de todos los partidos se reconozcan”.

Sobre su partido, el PRI, no le asusta que haya compañeros que quieren empujar al partido a una reflexión mucho más profunda. De hecho, considera, “sí nos hace falta. Nos hizo falta, de alguna manera, hacerlo en 2000, en 2006.

Obviamente en 2012, cuando ganamos la presidencia otra vez, creo que debimos haber hecho un mejor ejercicio de entender por qué ganamos. Y luego, pues el terrible resultado de 2018, donde claramente el PRI no sólo perdió la presidencia sino que tuvimos un voto de castigo muy profundo.

Y esa circunstancia nos debió haber obligado a un ejercicio más de confrontación interna, en el sentido de una autocrítica mucho más amplia y profunda”.

Lamentó en ese sentido que en las asambleas “como en la que hemos estado en estas semanas, no se revisaran los estatutos…; entiendo perfectamente que haya compañeros que sientan que debimos haberlo aprovechado mejor”. Ruiz Massieu considera que el priismo de Coahuila (con el gobernador Miguel Riquelme al frente) es hoy un gran referente para el priismo de todo el país:ese priismo es al que aspiramos a ser otra vez, porque es un priismo vivo, porque es un PRI que interactúa permanente con sus gobiernos a nivel estatal o municipal, pero también con sus legisladores; es un priismo que está en contacto permanente con la ciudadanía y la ciudadanía responde con su confianza en las elecciones, describe.

En suma, la abogada por la Ibero se siente “muy a gusto” en el PRI. “Mi partido es mi casa”, subraya. Y aunque Alejandro Moreno también anda ganoso con la candidatura presidencial —“¡Alito presidente!”, corearon en la Asamblea sus seguidores—, la senadora ha comenzado a hacer lo propio desde su trinchera. En una de esas veremos en cartelera —al menos durante un rato— un Claudia vs Claudia.

•••

GEMAS: Obsequio de Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI: “Por mandato de la #23AsambleaPRI somos un partido de centro izquierda. Somos social demócratas, feministas, ambientalistas, enemigos de la discriminación, progresistas, aliados de las causas populares. Le dimos una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder”.

