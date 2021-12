Ingrid Coronado se va contra Charly, ex Garibaldi, y Gustavo Adolfo Infante

INGRID CORONADO HACE CHUZA CONTRA CHARLY EX GARIBALDI Y GUSTAVO ADOLFO INFANTE, A UNO LO ACUSA DE SER UN VIOLADOR SEXUAL, Y AL OTRO DE SER UN VIOLENTADOR MENTAL DE MUJERES

Los colchones que se anuncian diciendo: “Este colchón dura más que los matrimonios”, es cierto, lo que no dice el anuncio es que tan “espinada” y complicada se pone la cosa cuando el matrimonio termina.

Ingrid Coronado puso a rezar a su ex marido Charly, ex Garibaldi, y de paso hizo “chuza” con él y con Gustavo Adolfo Infante, los agarró en paquete, acusando al primero de violarla sexualmente y a ambos de violentarla emocionalmente. Si les toca una jueza que le de la victoria a Ingrid en esta batalla y ella les gana el juicio, ¡ambos se verán obligados no sólo a pedirle perdón a Ingrid, sino también a tomar cursos especiales para tratar bien a la mujer y no violentarla mentalmente!

Desafortunadamente, detrás de esas denuncias y demandas con rabia, encono y ganas de desquitarse tiene un trasfondo, que finalmente sólo desea arrebatarle a Charly después de 18 años de divorcio unos ladrillos que dice que le tocan a ella, mientras él confirma que ya le había dado el dinero del pago.

EL CAMINO DE MARIMAR VEGA EN EL AMOR ESTÁ EMPEDRADO DE CORAZONES ROTOS Y DE PEDACITOS DE DOLOR DE OTROS

Marimar Vega ha dejado un tiradero y tendedero de corazones rotos en el camino y no sólo se da el lujo de dejar a todos los hombres enamorados y destruidos sino que siempre estira la mano y aparece uno nuevo a sus pies pidiendo su mano.

Dejó a su ex marido el guapo güero Franco, dejó al bellísimo Horacio Pancheri y una vez más aparece un enamorado que ya le pidió matrimonio, Jerónimo Rodríguez, director cinematográfico, ex pareja de Marisol del Olmo.

Mis respetos porque todos sus pretendientes se quieren casar con ella y no es por su fortuna, porque no la tiene, tampoco es Miss Universo, aunque sí es muy guapa y sensual, ¿cuál es entonces su secreto, será que es muy “cumplidora”?

NI LOS WINDSOR HACEN COMUNICADOS TAN SOBRIOS CUANDO ALGUIEN DE LA REALEZA SE DIVORCIA, COMO EL EX RBD, PONCHO HERRERA QUIEN SE SEPARA DESPUÉS DE 5 AÑOS DE MATRIMONIO

¡Qué diferencia de las declaraciones de Ingrid contra su ex a lo que hizo Poncho Herrera, ex RBD, quien anuncia que ya no compartirá alcoba con la madre de sus hijos después de 5 años juntos y lo dice de una manera tan educada, no se pone a hablar pestes ni a tirar mala leche ni a desvariar, en su comunicado dice: -Le deseo lo mejor a mi ex mujer-!

Ni los Windsor hacen comunicados tan sobrios cuando alguien de la realeza se divorcia y eso que tienen departamentos especializados en dar comunicados que no comunican nada.

Es brillante, así se evitan abogados porque los expertos en leyes salen en una “rentita”, por eso dicen que la maldición gitana es: “Entre abogados te veas”.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ