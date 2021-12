Funcionarios misóginos

Lamentable la violencia de género que ejercen algunos funcionarios en el Estado de Veracruz, sobre todo cuando es la segunda entidad en el país con más feminicidios.

Lo que viví en la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, es la muestra clara de que en Veracruz hay un gobierno machista, que va más allá de las denostaciones verbales que el secretario se atrevió a hacer en el Congreso de Veracruz sobre mi apariencia; también hay un ambiente peligroso para mujeres que laboran en la Secretaría de Gobierno, quienes a pesar de que han hecho las denuncias correspondientes por acoso sexual y laboral, pareciera que hay instrucciones de proteger a los presuntos agresores.

Pero aquí no termina lo que podría ser un escenario no solo de violencia de género latente en el gobierno, sino también actos de corrupción que requieren que los funcionarios le aclaren a la ciudadanía sus tomas de decisiones; y lo comento porque lo que desató la ira misógina del secretario, fue cuando no logró tener argumentos para responderme, por qué no hay medicamentos suficientes en las clínicas y hospitales de Veracruz, además de por qué se transfirieron 40 millones de pesos de esa dependencia para el pago de honorarios de supuestos “médicos cubanos” y por qué habrá una baja presupuestal en diversos programas de la dependencia en el 2022.

Peor aún es que cuando tocó el turno de comparecer a la contralora del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, ella desconocía del tema; y se atrevió a decir una frase que es muy deleznable: “esta no es una lucha feminazi”.

Por eso reitero: no debemos permitir ningún tipo de violencia; no podemos normalizarla. Me han dicho que así pasa en política, que hay que tener “el cuero duro”, pero si lo toleramos, damos una señal negativa a las víctimas de violencia en sus hogares, en sus trabajos, en sus calles y municipios. Aprovecho este espacio para agradecer todas las muestras de apoyo de quienes sí están conscientes de que si agreden a una, nos agreden a todas.

Como Presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Congreso veracruzano, como representante popular, pero sobre todo como mujer, cuenten con que si estamos ante un gobierno en Veracruz que se ha encargado de ocupar su poder para discriminar, humillar y violentar a las mujeres que trabajan en sus equipos, no quitaré el dedo del renglón hasta que la justicia llegue a las víctimas.

Dejemos de normalizar la violencia contra las mujeres.

POR ANILÚ INGRAM VALLINES

COORDINADORA GRUPO LEGISLATIVO PRI CONGRESO DE VERACRUZ

@ANILUINGRAM

MAAZ