deadmau5 ¿Se retira?

deadmua5 siempre ha sido de esos DJs y productores que no tienen pelos en la lengua. Muy conocido en el mundo del EDM como el DJ Troll favorito, pues siempre está diciendo exactamente lo que piensa, además de estar muy conectado con sus fans; principalmente en una de sus plataformas favoritas: Reddit, que se caracteriza por abrir discusiones sobre temas polémicos.

En esta ocasión, un usuario de esta red social sugirió que “No Mana” se está convirtiendo en un mejor productor que el mismo deadmau5; a lo que todos esperábamos que el ratón contestara de forma defensiva; pero sucedió todo lo contrario y el mismísimo Joel aprovechó este foro para decir que para él la producción musical ha pasado a segundo plano e insinúo que está pensando en el retiro.

Dijo que lleva más de 20 años produciendo música y que las generaciones van cambiando y él está pensando en dejar las riendas musicales a otros artistas y que pronto colgará su “casco de ratón”.

También dijo que la música ya no llena ese vacío en él y está buscando hacer otras cosas; pero al parecer para la mayoría de la gente, esta idea de “retirarse” o “ralentizar las cosas” parece tener una connotación negativa; cuando en realidad no tiene nada de malo.

Y es justo aquí donde me gustaría detenerme, y es que siempre pensamos que alguien que tiene éxito debe seguir haciendo aquello en lo que está triunfando el resto de su vida. Pero ¿y qué si eso ya no nos hace felices? ¿Y qué pasa cuando tienes que seguir sólo por presión social?

Siempre lo he dicho, me parece extremadamente valiente que estando en la cima te atrevas a considerar el retiro porque lo que haces ya no te llena. Sí, puedes tener todo el éxito del mundo, ser reconocido, famoso, millonario; pero ¿acaso esto necesariamente significa que eres feliz? ¿No es más valiente reconocer que ya no quieres hacer algo en tu vida y atreverte a probar nuevas cosas, sin importarte el “qué dirían”?

La verdad es que yo no esperaba menos de un personaje como Joel, que siempre ha sido sincero sin importarle si al mundo le cae bien o no.

Y es que, parece que tampoco terminamos de entender que la vida de este tipo de artistas es bastante demandante, y eventualmente te “mete en una espiral” de sacar hit tras hit, estar de gira todo el tiempo y mantenerte en la cima - algo que no es nada sencillo, especialmente a esos niveles-.

Como sea, podemos estar tranquilos, pues deadmau5 no piensa en el retiro en un futuro muy cercano, pero sí parece estar considerándolo para dentro de algunos ¿años?

Por ahora, sigue trabajando arduamente, pues acaba de anunciar su residencia en Las Vegas con una nueva versión de su famoso “Cubo”, en el Zouk Nightclub a partir del 5 de enero de 2022. Por cierto, este club, que abrió sus puertas en septiembre de este año, ha estado tirando la casa por la ventana, pues también Tiësto, Zedd y DJ Snake anunciaron sus residencias en este lugar que se está convirtiendo en uno de los más icónicos dentro de la música electrónica en la ciudad del pecado.

Por si fuera poco, deadmau5 también anunció una colaboración con el grupo “The Man” llamada: “This Is Fine”. Lo interesante es que la pista estará a la venta de manera exclusiva a través de NFT, que cada vez está tomando más importancia en el mundo de la música, especialmente de la música electrónica.

Así que como pueden ver, deadmua5 aún tiene varios proyectos, mucha creatividad y sigue siendo fiel y honesto consigo mismo. Así que no parece que vaya a colgar el “mau5head” muy pronto.

A nosotros nos queda seguir disfrutando de su música, de sus shows, de sus discusiones en Twitter y dejarnos de preocupar por cuando se retirará.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

MAAZ