Vamos tarde para la carrera presidencial

Hace días tuve el gusto de conocer a 2 gobernadores panistas: Maru Campos, de Chihuahua; y Mauricio Vila, de Yucatán. Mauricio, con 3 años de gobierno, ha gobernado con ACCIONES. Es un hombre que deslumbra, lo conoces y te gusta su sonrisa. Me gusta su visión panista de ser más de centro y menos de derecha rancia; apuesta por las libertades y el libre desarrollo de la persona, pero le falta transmitirnos fuerza. Le falta hacernos sentir que quiere gobernar el país, y quizá no quiera, quizá.

Vila ha tenido avances muy considerables en materia de Cambio Climático, de Mujeres: creando la Secretaría de Mujeres, abriendo 35 centros de atención y programas como Mujeres con Vivienda Segura y la creación del Instituto o Municipal de la Mujer en 106 municipios del estado; en Seguridad, con “Yucatán Seguro” y la instalación de más de 4500 cámaras de vigilancia y el nuevo centro de monitoreo C5i, convirtiéndose en uno de los estados más seguros del país.

Por otro lado, Maru Campos llega como la nueva estrella de Acción Nacional. Tras haber sorteado múltiples ataques internos, llegó contra viento y marea, marea impulsada por Javier Corral, otrora líder, respetado del PAN, que perdió el rumbo para cocinarle el desayuno al presidente Andrés Manuel.

Marú es mujer de posturas un poco conservadoras, pero muy muy echada para adelante. Es, desde de la muerte de Martha Erika Alonso, la primera mujer gobernadora del PAN, y por ello un referente que, de así desearlo, la colocaría en la boleta presidencial. Es muy pronto para decirlo ya que va empezando, le toca aún mucho camino que recorrer.

También está en la palestra Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, como ficha ideal para el caso, porque es hombre de trabajo duro, que viene de abajo, no nos habla de privilegios, pero sí de responsabilidad, y es de los villanos favoritos de la 4T. Solito ha tenido que sortear los ataques que han implicado ser una voz contraria a Andrés Manuel López Obrador. Y eso le da puntos de ventaja, porque lo que sabemos que pasa en Guanajuato no es sólo culpa de su estado, la federación los ha dejado solos en muchos aspectos.

Por último, tenemos a 3 brillantes e infinitas mujeres que, desde el Senado, entregan el alma para detener el laúd de ineptitud que es el gobierno federal de Morena: Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez son nombres que no deben ser descartados. Porque México ya está listo para una mujer en la Presidencia, una que no se quede callada para no incomodar a su jefe.

Como capitalina y como militante del PAN, sigo insistiendo en que ya vamos tarde para la contienda grande. Morena y aliados ya tienen candidata. Acá seguimos viendo cómo sortear los momentos del audio filtrado y dándole esperanzas a gente que ya no lograría ganar ni la cuadra de su casa. En este momento hasta el Juvenil panista tiene más fuerza en sus ánimos electorales. Vamos tarde.

ANA J. VILLAGRÁN

DIPUTADA DEL PAN EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MAAZ