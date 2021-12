¿Gabinete misógino?

Ya en alguna otra ocasión, doña Olga Sánchez Cordero había comentado el desdén y el maltrato que sufrió por parte de algunos colaboradores del presidente López Obrador cuando fue secretaria de Gobernación. Pero esta vez fue vehemente en el tema: en el machismo que enfrentó y la “desvalorización” que recibió de su trabajo.

Sus palabras —la profundidad desde donde surgían— dejaban ver una herida profunda, desgarrada, aún sin cura, en la exministra de la Suprema Corte. Esto ocurrió durante su participación en un foro contra la violencia y el acoso en el trabajo que presidía el senador Napoleón Gómez Urrutia.

Ahí acusó: “Mucha gente cercana al Presidente; alguna gente, no mucha, algunas personas cercanas al Presidente desvalorizaron mi trabajo… (Fui) permanentemente desvalorizada, a pesar de que yo me esmeraba por cumplir la responsabilidad del cargo de secretaria de Gobernación, una de las posiciones más importantes y difíciles también para realizar.

“Pareciera que estas pocas personas, con la desvalorización que hacían de mi trabajo, se retroalimentaban en sus machismos. Pareciera que esa desvalorización era como demostrar la superioridad y la alimentación de ese patriarcado y de ese machismo y de esa obvia desigualdad y desequilibrio.

“Ya mucha gente me dice: ‘Cúrate las heridas, dale la vuelta a la página, cierra el capítulo, no continúes dándole vueltas a lo que obviamente fue algo tan negativo para ti’. Pero se los comparto y se los expreso, no porque no esté curada, sino para demostrarles y decirles que hasta en las más altas posiciones, una mujer sufre acoso y desvalorización de su trabajo, en forma permanente y constante. “Por eso comparto mi historia.

Porque ustedes pueden pensar que llegando a las más altas esferas de poder todo es sencillo. Y es mucho muy complicado… Cuando llegas te minan. Minan permanentemente tu trabajo todos los que están alrededor de ti…, ¡incluso los más cercanos colaboradores!”.

¿A quiénes se refería la exsecretaria de Gobernación? Según dijo, no fue el caso del Presidente —“siempre me trató con una gran deferencia, respeto y consideración a mi persona”—; tampoco el general secretario, ni el almirante, ni el canciller. Todos ellos fueron “generosos, amables, corteses”, indicó. ¿Entonces? ¿A quiénes se refiere doña Olga? ¿Quiénes la maltrataron de la manera como lo narra? Valdría la pena saberlo.

Y no sólo por ella, sino porque a la fecha otra mujer se mueve en esas mismas aguas profundas y turbulentas: la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez. ¿También ella es acosada, maltratada y su trabajo desvalorizado? Hasta donde sabemos, no.

GEMAS: Obsequio de Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano: “Los que andamos en esto debemos tener piel dura de hipopótamo, y él (Alejandro Moreno, presidente del PRI) tiene piel de pájaro chiquito, de colibrí”.

