Sospechosismo funerario

Algunos empresarios que fueron beneficiados en sexenios anteriores se han visto en la necesidad de buscar refugio en las entidades donde aún conservan relaciones políticas.

Un ejemplo de lo que le comento es Carlos Bayo Martínez, ex director del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), en tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Bayo Martínez, quien hizo buenos negocios con el gobierno de Enrique Peña Nieto y también en la CDMX, con Miguel Ángel Mancera, por medio de su empresa Normatividad Integral Mexicana. En el caso concreto de la capital del país, Miguel Ángel Vásquez, quien fuera subsecretario de Administración y Capital Humano de la secretaría de Finanzas, le otorgó a Bayo un contrato para prestar servicios funerarios completos a los trabajadores del gobierno local.

Ahora, su influencia la tiene en el Estado de México, en donde ha conseguido sendos contratos por este mismo servicio. De la empresa Normatividad Integral Mexicana se desprende Serenité, dedicada a la prestación de servicios funerarios.

Esta empresa ha sido beneficiada recientemente por la administración mexiquense con millonarios contratos por adjudicación directa para brindar servicios funerarios completos para trabajadores y maestros sindicalizados del gobierno estatal.

Sin embargo, algunos trabajadores que han tenido que hacer uso de esa prestación refieren que la empresa no tiene la capacidad técnica, material y humana para brindar esos servicios. Este no es un caso aislado, ya que existen antecedentes de situaciones similares en otras dependencias donde fueron contratados los servicios de Normatividad Integral Mexicana, como el DIF Nacional, que contrató en 2020 los servicios funerarios en al menos 20 estados del país, sin que estos incluyeran conseguir un espacio en un panteón civil o público, un problema para los trabajadores.

LA RUTA DEL DINERO

Fíjese que los problemas recientes de las cadenas de suministro han tenido un impacto negativo en los consumidores mexicanos, lo que ha hecho que muchos se sientan frustrados, enojados y temerosos por pedidos que no se concretan. Un estudio realizado por Oracle, que contó con la participación de más de mil consumidores mexicanos, encontró que las preocupaciones sobre más demoras en las entregas, escasez de productos e interrupciones están empeorando, y las personas buscan ayuda en las marcas para resolver sus inquietudes. Esto ha ocasionado que 48 por ciento de los encuestados se muestren más reacios a realizar compras por internet, e incluso otro 30 por ciento dijo no encontrar el producto deseado en las tiendas. La investigación refiere además que 57 por ciento hizo referencia a obsequios perdidos por cumpleaños y ocasiones especiales. Como imaginará, para cadenas de tiendas y sitios de comercio electrónico el escenario no es el mejor de cara a la temporada navideña que está a la vuelta de la esquina.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

