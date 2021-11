Conversaciones en el Hunan

Abril 2, 2020:

–¿Entonces tienes pruebas contra Calderón, Peña y Videgaray?

–¡Claro! Hasta contra Fox. Es más: seguro le encuentro algo a Biden. Nada más le pido tantita paciencia. Anda fallando la fotocopiadora.

–Tranquilo, flaco. No hay prisa. Pero ahí te lo encargo. Les vamos a caer con todo a esos neoliberales.

–Esa es la actitud, presidente. Yo lo sirvo, cabrón: ¿qué no sabes que el Margaux tiene que respirar?

Junio 14, 2020:

–¿Qué pasó, Emi? ¡No me llegó nada!

–¡Cómo cree! Ah, ya sé: al final es que mandé archivos electrónicos. Que Gertz cheque si no se fue como spam, presidente, por favor.

–¿Como qué?

–Sp… No se preocupe, yo lo veo.

–Por favor, hermano. No se la va a acabar Calderón.

–Uy, le va a encantar el archivo que le mandé sobre él. Martínez, ya voy para la casa. Acuérdese: el jacuzzi a 28 grados, y ténganme lista una bolsa de plástico, no se vaya a estropear el brazalete y nos lo quieran cobrar.

Septiembre 17, 2020:

–Emilio, Gertz no encontró nada. Necesitamos esos materiales ya.

–No entiendo, presidente. A ver si no jaquearon el correo del fiscal.

–¿Lo qué?

–Jaqu… Lo atacaron los robots neoliberales.

–Me imaginé que era algo así. Te lo encargo, flaco.

–Obvio sí. Póngame otro expreso. ¡No, carajo, no! ¡Blue Mountain!

Agosto 3, 2021:

–Emilio, empiezo a pensar que nos engañaste. ¿Dónde está lo que acordamos?

–Qué pena con usted, presidente. Para nada. Es que le añadí una carpeta de Salinas.

–¡Excelente!

–Ya sabe que estamos para colaborar, presidente. Le mando un abrazo. Sí, otra de pato y más vino, por favor. Y rápido. Parece que no saben con quien están tratando.

Octubre 4, 2021:

–Emilio, ya estuvo. Voy a decirle a Alejandro que proceda de otra forma.

–Es que hay una conspiración, presidente. No puedo explicarle por teléfono. Véngase al Hunan y le cuento. Le invito un pato.

–¿El pato se come? No, gracias. Me acabo de echar unas tlayudas. Pero no me extraña lo del compló. ¿Te conté lo que me hizo Calderon en 2006?

–Me encantaría escucharlo, pero tengo que arreglar esto. La conspiración llega muy arriba, presidente.

Octubre 29, 2021:

–Te pasaste, Emilio. Un año y medio después, ya tendrías que saber que nadie me ve la cara. Además, me agarraste de malas. ¿Puedes creer que los de la COP26 me copiaron Sembrando Vida?

–Le mando una carpeta sobre los de la COP, presidente. Son muy corruptos.

–Claro. Machuchones. Sepulcros blanqueados. La espero, flaco.

Noviembre 3, 2021:

–Emilio, el siguiente pato te lo vas a comer en el reclusorio. Chucho, dile a los muchachos que hagan una campaña sobre cómo nosotros sí luchamos contra la corrupción. Humberto, pida el coche, metan el guante y el bat en la cajuela y que me pongan unas gorditas para llevar.

POR JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

