México, denunciado ante La Haya

49 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio. 142 contabilizados desde el inicio de la administración del presidente Vicente Fox. De acuerdo a la organización Reporteros Sin Fronteras, México ocupa la deshonrosa posición 143 de 180 países en la ‘Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021’. No solo eso, nuestro país es considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

Y es que México es el país con mayor número de asesinatos de periodistas, sin contar los que ocurren en los países en situación declarada de guerra.

Pero ahora el panorama mortal para ejercer el periodismo en nuestro país ha sido denunciado para vista de todo el planeta ante el tribunal internacional de La Haya. Y como parte de esta denuncia, el gobierno es acusado por incumplir con su obligación de brindar justicia para los periodistas asesinados y defender la libertad de prensa.

El expediente interpuesto se centra —mas no se limita exclusivamente— en el asesinato en el 2011 del reportero Miguel Ángel López Velasco y su familia. Ciertamente no es el único caso; como ya mencioné, ha habido una clara tendencia de incremento de asesinatos impunes cometidos contra periodistas; episodios terribles de violencia que no se han topado con la justicia.

Cierto es que este tribunal no tiene poderes legales para condenar a los responsables, sean los asesinos o el gobierno omiso, pero lo que se pretende es sensibilizar y presionar a los gobiernos a que reúnan pruebas a través de lo que se conoce como “justicia de base”.

Vergonzoso por el número de asesinatos, por la impunidad galopante, por ser expuesta la situación de nuestro país junto con la de Siria y de Sri Lanka (el primero país en guerra y el segundo reconocido por el nulo apoyo a los periodistas). A nivel mundial 8 de cada 10 asesinatos de periodistas quedan impunes, en México ni siquiera se llega a ese triste estimado.

El 2 de noviembre se conmemoró el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Amenazas y crímenes de odio para silenciar a quienes develan la corrupción, los abusos y otros actos contrarios a la ley. Y en el pronunciamiento que dio al respecto la titular de la CNDH, Rosario Piedra, olvidó mencionar a los 49 periodistas asesinados en este sexenio. Una verdadera irresponsabilidad, así como insensibilidad hacia el gremio, el cual pasa desapercibido para la Comisión.

¿Por qué Piedra guarda pétreo silencio? ¿Quiere agradar al régimen? ¿Tiene ella o su familia —como tantos funcionarios de la 4T— ‘cola que le pisen’? Cuando los funcionarios están buscando ser buenos “tapetes” o intentan cuidarse las espaldas, no pueden trabajar adecuadamente. La encargada de velar por los derechos humanos de los mexicanos, incluyendo periodistas y reporteros, debe ser señalada por omisión en la realización de su encargo; guardar silencio para no contrariar al residente de Palacio y al Movimiento Regeneración Nacional resulta vil y despreciable.

Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, solicita penas más severas por delitos cometidos contra periodistas. Curioso cuando el origen de muchos de ellos, así como el ambiente de zozobra y falta de cobijo que inunda a la prensa se originan desde las distintas estructuras de gobierno y autoridad, sin exceptuar el Ejecutivo Federal.

A lo anterior se agrega el que con ello el vocero de la Presidencia acepta de manera tácita que no está funcionando ni la estrategia de seguridad pública del Estado ni los mecanismos de protección a reporteros, corresponsales, columnistas, analistas y comentaristas políticos.

Los asesinatos de periodistas muestran también como la intolerancia hacia la verdad y la rendición de cuentas va ganando terreno de forma cruel y descarada, comenzando por la que se alimenta desde las conferencias de prensa del presidente todas la mañanas. Hay mucho que ocultar por demasiadas partes donde se mata a mansalva a quienes quieren informar de la verdad. Requerimos actuar de manera pronta para proteger a la prensa libre, y descalificar con medias verdades y francas falsedades no permite avanzar hacia ese objetivo. Mientras esto no se entienda, el periodismo corre peligro.

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ