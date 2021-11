Follow the Journey!

Después de Kaplankaya, Turquía, y París, el colectivo de gastronomía francés We Are Ona inicia un relevo en el pop-up de Círculo Mexicano, el hotel más nuevo de Grupo Habita en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La comida ofrece un pretexto magnífico para viajar y, más, más, más con chefs jóvenes y talentosos de todo el mundo, bajo la dirección de Luca Pronzato, el líder de la “gira de conciertos”. Formado originalmente bajo la tutela de Rene Redzepi de Noma –apenas avalado como el restaurante número uno en la lista The Worlds 50 Best Restaurants–, Pronzato fue el encargado de la aventura caribeña de Noma Tulum.

Fast forward un par de años, a la invitación que ha hecho a Harry Cummins, chef del Paris Pop Up y a la sommelier Marie Delbarry para utilizar únicamente ingredientes mexicanos en la terraza del cuarto piso de Círculo Mexicano, la recientemente remodelada vecindad en donde Manuel Álvarez Bravo declaró que “allí, en el número 20 de la calle de Guatemala, vi muchas cosas que me marcaron para siempre… Estoy feliz de haber vivido en esas calles en donde todo era comida para mi cámara, todo tenía un contenido social inherente.” A través de un menú degustación de seis tiempos que combina insumos mexicanos con el savoir faire francés, Cummins nos invita a viajar. Y, tras la estadía, aquí mismo, del ganador de Top Chef France, Romain Tischenko, Harry no podía sino –como dicen en el póquer– “up the ante!” Si la reciente aventura parisina sold out de We Are Ona es indicador alguno, aquí en México va a suceder algo similar. Desde La Mercerie, él y Marie dejarán entre los “mexicanos que fruta vendían” una huella transformadora en la escena de la restauración de nuestro país. ONA es un movimiento gastronómico que ofrece experiencias culinarias y colabora con una generación de chefs internacionales quienes celebran los ingredientes locales de gran calidad.

De igual manera, propone una aventura sensorial excepcional y, ahora –por un tiempo limitado–, estará en la Ciudad de México. ONA ya ha presentado otros pop-ups en el pasado: Ona en la playa, en la costa de Caparica, Portugal; Basilea en el fuego y ONA Zermatt x el Rex, en Suiza; el parisino L’Appart, y en The Art Gate en el centro de Lisboa. Después de Turquía y, más recientemente, la capital francesa con ONA - La Maison, cada uno está diseñado a la medida y ofrece una experiencia única e irrepetible, gracias a la selección de productos locales y el mobiliario proyectado expresamente en el lugar de origen: ahora el turno es de La Metropolitana. Suiza, Turquía, París, Portugal, Ciudad de México y aquí una propuesta gastronómica imperdible por tiempo limitado.

POR RAFAEL MICHA

@RAFAELMICHA

