El Papa y Buzz

Hoy se cumple justo un mes de Samuel García como gobernador de Nuevo León. Un mes de mucho ruido, digital y mediático, y pocas nueces. Claro, un mes es prácticamente nada frente a la labor titánica de gobernar un estado así.

Pero, precisamente por la dimensión del reto, no se debe perder ni un minuto. En un mes, dio muestras de buenas intenciones, inexperiencia y torpezas.

Primero, cometió la imprudencia de denunciar públicamente, sin pruebas, al yerno de su antecesor y a su medio hermano, de sobornar casinos, restaurantes y bares a nombre del gobierno. Olvidó lo que cualquier estudiante de Derecho sabe: respetar el debido proceso. Irresponsablemente dio nombres de los presuntos responsables, y por ese simple hecho, podrían quedar libres, en caso de que les prueben los delitos. Samuel García, abogado, pasó por alto la presunción de inocencia. Sus asesores se lo dijeron y prometió no volverlo a hacer.

Pero, ¿qué cree?, volvió a hacerlo días después. En conferencia, dijo que Manuel y Javier Flores Martínez, sobrinos del exsecretario de gobierno, Manuel González Flores, fueron favorecidos con un posible contrato ilegal por 522 millones de pesos. Tal vez, Samuel García piensa que todos los mexicanos somos muy ignorantes. Lo digo por dos hechos.

Primero, anunció como triunfo suyo el regreso de los juegos de la NFL a Monterrey, 22 días después de asumir la gubernatura. Dado el negocio multimillonario que significa la NFL, toma meses o años la negociación para jugar fuera de Estados Unidos.

El segundo es la farsa sobre la invitación para ver al papa Francisco. El 25 de octubre escribió en redes sociales: “es el miércoles que entra. Fue tan impactante el asunto (del niño con leucemia) que hasta allá llegó, y hoy por la mañana nos confirmaron el poder ir a saludar al Papa.

Aquí, la farsa es doble”. El Papa no invita a nadie a visitarlo, el mundo entero pide audiencia y el Papa los recibe o no. La oficina de prensa de El Vaticano así lo confirmó y aclaró: Puede ser que alguien, cualquier persona, lo invitó para que acuda a las audiencias públicas de cada miércoles. No es una visita de Estado. No es una invitación del Vaticano.

Es sólo una invitación colectiva a una audiencia para todos. Existe allí la posibilidad de saludarlo, pero se hace una línea de personas, y pasan como si fueran a comulgar, ahí podrán cruzar unas breves palabras con él. No es casual que exactamente a un mes de haber protestado el cargo, Samuel García y su esposa estén en el Vaticano.

Ojalá que nadie les pregunte cómo es que Mariana Rodríguez, quien no cree, ni es practicante y tiene muchos conflictos con lo que la Iglesia católica predica, acuda a ver al Papa. Por cierto, la pareja García-Rodríguez saca todo el provecho posible al donativo de parte de la cabellera de Mariana en solidaridad con un niño enfermo de leucemia.

Los cabellos teñidos no sirven de nada para las personas con cáncer. Ambos deberían saberlo y no lucrar con ello, es una falta de respeto.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

PAL