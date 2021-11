Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán fueron los grandes arquitectos del sistema político postrevolucionario, que ha dado paz y estabilidad al país. En este sistema la institucionalidad de las Fuerzas Armadas al poder civil ha sido una de sus características principales.

Sólo es posible valorar esta virtud de nuestro sistema, si históricamente se recuerda la infinita lista de golpes de Estado, traiciones y revueltas protagonizada por caudillos, desde Nicolás Bravo, que se alzó en contra de Guadalupe Victoria y que fue derrotado por Vicente Guerrero; hasta Juan Andrew Almazán, que inició una revuelta armada por la sucesión de Lázaro Cárdenas del Río.

Finalmente, la llegada de Miguel Alemán a la Presidencia marcó el fin de la era de los militares en el poder.

En la segunda mitad del siglo XX, naciones como Chile y Argentina vivieron sendos golpes de Estado y dictaduras protagonizadas por sus Fuerzas Armadas, cuyos mandos fueron preparados en el extranjero o que obedecían a intereses de la oligarquía de dichos países.

México libró esa circunstancia, porque nuestras Fuerzas Armadas tienen un origen popular y nacionalista. Nacieron de la Revolución Mexicana, como el anterior Ejército nació de la Guerra de Reforma y el anterior, de la consumación de la Independencia. También porque a partir del asesinato de Álvaro Obregón, ningún Presidente de la República ha pretendido reelegirse, lo que no quiere decir que más de uno no lo haya pensado, pero no somos adivinos y nunca lo sabremos.

¿Qué significa que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya asignado tantas tareas a las Fuerzas Armadas? ¿Qué se dijo, qué pasó en aquella reunión del entonces presidente electo con los altos mandos militares, que a partir de ésta, AMLO desechó la idea de sacar al Ejército de las calles y por el contrario, lo convirtió en su principal apoyo? ¿Se trata de un nuevo militarismo o de la única alternativa para evadir a la corrupción y enfrentar a la delincuencia, que en los dichos del Presidente, son los principales problemas del país? La pregunta más importante, cuya respuesta debe pensarse: ¿Este protagonismo de las Fuerzas Armadas afectará su institucionalidad?

No. La institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas sigue, pero debe advertirse que los excesos verbales de días pasados de los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional son malas señales. No es correcta, necesaria o útil tal concentración de tareas en marinos y militares. En arcas abiertas, hasta el más justo peca, dice el dicho.

Mi odontólogo es capitán segundo. Ya está retirado, pero a algunos pacientes nos atiende en su casa en una colonia militar, cerca de la Sedena. Cuenta que tuvo por vecinos a varios generales que cuando ascendieron se mudaron a La Herradura y otras colonias, pero que ahora se están mudando a las Lomas. Nunca se había visto tanta prosperidad. La política es de bronce.

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO Y ASESOR PARLAMENTARIO

@ONELORTIZ

MAAZ