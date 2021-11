¿El Ejército ya votó?

Para la mayoría de los críticos de la militarización, todo parece indicar que sí. El motivo, el discurso del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, en la ceremonia del 111 aniversario de la Revolución, al mencionar que “como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir (…) solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad de México”.

No observo alguna referencia explícita de apoyo a Morena, o a la cuarta transformación. Sin embargo, el discurso caló hondo no solo en los opositores al gobierno sino en Human Rights Watch (HRW), cuyo director para las Américas, José Miguel Vivanco, consideró que el general Sandoval “respaldó y se identificó públicamente con AMLO y su proyecto político”. Y alertó:

“Cuando los militares se meten en política partidista la democracia peligra”. Sin embargo, es algo común que los secretarios de Defensa o Marina, en eventos conmemorativos, reiteren su respaldo al proyecto de nación de los presidentes en turno. Por ejemplo, el general Guillermo Galván, ex secretario de Defensa de Felipe Calderón, durante el XCVII Aniversario de la Marcha de la Lealtad, señaló que “la cuestión de la sociedad es un factor indispensable e insustituible para concretar el proyecto de país; transformada en apoyo, hace viable toda estrategia comprometida con el desarrollo, seguridad y bienestar de la población”.

Algo similar declaró el general Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa, durante la ceremonia de salutación de las Fuerzas Armadas al Presidente Enrique Peña, al expresarle: “Compartimos su visión de que México merece estar mejor. Para dar cauce y sentido a este axioma, cuenta con la plena voluntad y vocación de servicio de su Ejército y de su Fuerza Aérea.

Nos enaltece la oportunidad de poder contribuir en su proyecto de gobierno”. ¿Lo anterior significaría respaldar al proyecto de Mover a México de Peña Nieto, o al PRI?, pienso que no; al menos no recuerdo que HRW hubiera externado en ese entonces, la misma preocupación de ahora.

El artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, prohíbe a los militares en activo inmiscuirse en política. En ninguno de los tres casos arriba citados, han violentado ese principio. Es posible que los militares en lo individual voten por AMLO, pero no los veo acosando a opositores como lo hace el crimen en una elección, al decantarse por un candidato.

Dudo que AMLO necesite que el Ejército haga campaña por su movimiento; en tanto eso no ocurra, y sus elementos no tengan el derecho a ser votados, la democracia electoral en México, no corre peligro alguno.

POR RUBÉN SALAZAR

DIRECTOR ETELLEKT

@ETELLEKT_

MAAZ