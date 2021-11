Con la Reforma Eléctrica el país no será confiable para invertir

La Reforma Eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador provocará un alza en el recibo de los consumidores y por ende esto afectará a la economía familiar de los millones de mexicanos, y no sólo eso, también dañará toda inversión ocasionando que México no sea un destino confiable de inversión. Todo eso causará todavía más pérdidas de empleos, que amenaza - rían enormemente a cada uno de los hogares mexicanos, porque implicaría un aumento de precios en los recibos de luz como consecuencia de aumentar el control estatal de la electricidad.

Y todavía ni se aprueba la Reforma Eléctrica que propuso el presidente López Obrador, y ya algunas empresas están dejan - do de invertir en México, este dictamen que está próximo a discutirse ha provocado incertidumbre e incitado que los inversionistas privados, sobre todo del sector eléctrico estén retirando sus proyectos del país.

Expertos en temas de inversión eléctrica han explicado que, de aprobarse esta Ley, se tendrá un impacto negativo de al menos 44 mil millones de dólares contra las inversiones privadas del sector eléctrico, datos que no mencionan los funcionarios de la 4T en su ahora campaña para promover esta Reforma.

Esta cruzada emprendida por Morena y sus partidos satélites pregonan una falsa bandera llamada “soberanía energética” que fortalecerá a la CFE, empresa que se encuentra en números rojos, casi en la quiebra; que además garantizará el acceso a la electricidad a precios justos y que se “acabará el negocio de luz barata a unos cuantos, dejan - do implícito que ahora la luz será más cara para todos, sin excepción alguna.

Esta reforma apagará al país, porque da prioridad a la generación de energía cara y sucia, es decir, no sólo no bajará el costo, habrá más apagones y aumentará su precio, y esto lo veremos reflejado mensual o bimestralmente en nuestros recibos de luz. Y ni hablar de la deuda multimillonaria que el país adquirirá, lo que busca esta iniciativa es una expropiación indirecta, cuando el gobierno de la 4T sabe perfecta - mente que para regresar a la CFE el monopolio de la generación y distribución de la energía eléctrica se requiere de muchísimo dinero.

La paraestatal no cuenta con plantas para generar la cantidad necesaria de electricidad en nuestro país, y esta depende de las empresas privadas para alcanzar el 100 por ciento de abastecimiento y distribución para todo el país, es decir, esta reforma no garantiza una seguridad energética y no beneficia a nadie.

Y eso significaría que hasta afectará a sus faraónicas obras y proyectos insignias de esta administración, además de seguir descuidando otros importantes rubros que seguirán afectando a los mexicanos y esto se traduciría en una mayor generación de pobres.

El Presidente sólo busca restablecer un total control sin importar la afectación y las terribles consecuencias que sufran los bolsillos de los millones de ciudadanos y más de los casi 4 millones de pobres que Morena ha generado en el sexenio.

POR JULEN REMENTERÍA

COORDINADOR DEL PAN EN EL SENADO

@JULENREMENTERIA

MAAZ