Frente unido contra el crimen

El cambio de paradigma en materia de seguridad y combate al crimen organizadoha reportado avances importantes en los primeros tres años del nuevo gobierno; no obstante, para el grado de violencia que se vive en algunas regiones del país, no permite que sea percibido por la población. Aunque la incidencia de homicidios dolosos se ha reducido un 3.9 por ciento, de enero a octubre de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior,este delito aumentó en 32.8 por ciento en 22 de los 50 municipios considerados prioritarios por el grado de violencia, mientras que enotros 26 municipios disminuyó 21.1 por ciento y en otros dos se mantuvo sin variaciones estadísticas.

Al analizar el fenómeno de la inseguridad, no podemos olvidar que es fruto de décadas de abandono, complicidad, impunidad, corrupción y estrategias por demás fallidas. Aunque para algunos medios de comunicación nostálgicos del viejo régimen sean más criticables los pequeños avances para conseguir la paz a la mitad del mandato presidencial, que los aumentos exponenciales del delito de los últimos dos sexenios, debemos reconocer que el tiempo para declarar la viabilidad o no del cambio de estrategia no se ha cumplido, dado que su fondo reside en ofrecer justicia social a los grupos vulnerables­–blancos fáciles para nutrir las filas de los grupos delincuenciales– por lo que los resultados se podrán ver en el largo plazo, para lo cual fue fundamental establecerlo en el texto constitucional, donde quedaron blindados contra posibles intentos de eliminarlos por futuros gobiernos.

No obstante, ante los frecuentes enfrentamientos entre carteles que se disputan territorios estratégicos para el tráfico de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, resulta ineludible la cooperación entre la federación, los estados y los municipios para reforzar la presencia de las fuerzas del orden yque inhiban la incidencia de estos conflictos, que impactan fuertemente en el día a día de los municipios afectados, generando inseguridad, desplazamientos forzosos, ahuyentando la inversión y frenando el desarrollo.

En este sentido, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció su visita al estado de Zacatecas el próximo miércoles 24 de noviembre, para presentar el plan de apoyo para nuestro estado en materia de seguridad, a través de un acto público que tendrá lugar a las 19:00 horas en la capital, tal como ha sucedido en Guerrero, Michoacán y Colima, donde los estragos del crimen organizado se han recrudecido. Además, el mandatario tiene en su agenda ofrecer su conferencia matutina del jueves en el municipio de Guadalupe, donde la prensa local podrá ahondar en preguntas sobre los pormenores del mencionado plan para lograr frenar la violencia que se vive en algunas comunidades.

Por otro lado, y al considerar que cerca del 70 por ciento de las armas decomisadas en México provienen de Estados Unidos, en el marco de la presidencia temporal de nuestro país en el Consejo de Seguridad de la ONU, se promoverán acciones para reforzar las medidas multilaterales contra este fenómeno,que deja una cruenta huella al sur del Río Bravo.

Ante la magnitud del reto de pacificar México y Zacatecas, la única alternativa es hacer un frente unido entre la sociedad, los tres niveles de gobierno y la comunidad internacional.

POR DAVID MONREAL

GOBERNADOR DE ZACATECAS

@DAVIDMONREALA

PAL