Ganó Marcelo

Nos hacen ver que el canciller Marcelo Ebrard es el gran ganador de la cumbre entre los mandatarios de México, EU y Canadá. La organización, la agenda, las propuestas y hasta los mensajes conjuntos salieron como se esperaba en el gobierno mexicano. En mucho ayudó, también, el embajador Esteban Moctezuma, quien cuidó cada detalle de la visita.

Confía en Monreal

Confiado está el dirigente de Morena, Mario Delgado, de la lealtad de Ricardo Monreal. Da por hecho que el presidente de la Jucopo del Senado se quedará en el partido, aun sin resultar el abanderado presidencial para 2024. “Es hombre de principios y no va a tomar un camino distinto que no sea fortalecer el proyecto de la transformación, sea o no el candidato”, dijo.

El origen del rumor

El sospechosismo en la secretaría de Salud es que el rumor sobre una eventual renuncia de su titular, Jorge Alcocer, salió de la oficina del subsecretario Hugo López-Gatell, a quien un sector de Morena impulsa para quedarse al frente de la dependencia. El propio secretario acusó recibo, y dijo que sólo se va cuando el presidente López Obrador se lo pida.

Listos para la reforma

Se declara listo el TEPJF para una reforma electoral. En una conferencia en Campeche, su presidente, Reyes Rodríguez, sostuvo: “tampoco en México le tenemos miedo a las reformas electorales, vivimos de hecho reformas electorales constantemente”. El magistrado destacó que ese asunto sólo compete al Poder Legislativo, donde aún no hay fecha definida.

Se gritonean

A los gritos llegó la sesión del INE en la que se abordó la elección extraordinaria en La Yesca, Nayarit. El representante de Morena, Eurípides Flores, quiso hablar, a chaleco, de los salarios en el instituto, pero el consejero presidente, Lorenzo Córdova, le recordó que por reglamento se debía apegar al tema en cuestión. Alzaron la voz y debieron ir a un receso para calmarse.

