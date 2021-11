Ahí vamos de nuevo, Holanda en confinamiento por COVID-19

Después de tanto tiempo encerrados debido a la pandemia por COVID-19, el mundo poco a poco regresaba a la normalidad. Espera, ¿regresaba o regresa? Hablo en pasado porque a pesar de que ya veíamos la luz al final del túnel y comenzamos a tener esquemas de vacunación en todo el mundo, la gente regresaba a sus trabajos de manera normal e inclusive ya podíamos disfrutar de festivales y shows en vivo, el virus viene de nuevo al ataque amenazando con hacernos pasar el invierno encerrados en casa otra vez.

No se alarmen, al menos no tanto, porque no estoy hablando de México, que por fortuna, sigue en semáforo verde. Hablo de los Países Bajos, donde a pesar de tener un esquema de vacunación del 85% de la población y haber regresado a su vida cotidiana hace ya algún tiempo, vuelven a sufrir un encierro obligatorio de al menos tres semanas.

¿Qué ocurrió? Que se registraron un mayor número de casos positivos por día, dando como resultado que en una semana se hayan contagiado cerca de 12 mil personas.

Para evitar que esto vuelva a escalar, el gobierno ha decidido imponer nuevamente medidas restrictivas en cuanto a los horarios y los lugares que pueden permanecer abiertos durante las tres semanas (iniciales) que durará el confinamiento, en espera de poder controlar este rebrote.

Algunas de las restricciones incluyen: trabajo desde casa, negocios como cafeterías, clubes nocturnos y bares con horario limitado hasta las 8 de la noche, al igual que los comercios no esenciales. Además, recomiendan no tener visitas de más de cuatro personas en sus hogares.

Al anunciarse estas medidas, rápidamente un grupo de manifestantes salió a protestar a las calles de La Haya; y es que claro, parece que después de año y medio de encierro, nada parece estar controlado; pues salimos de manera normal a trabajar, a divertirnos, y comienzan nuevamente los casos.

La gente está desesperada, los impactos económicos que ha tenido el virus en todos han sido impresionantes, y a penas estamos tratando de sobreponernos cuando otra vez llega un encierro que no permite que la gente pueda salir a trabajar y ganar dinero de manera normal. En un panorama que cada día se ve más incierto y con una economía global que difícilmente aguantará otros meses de parar en seco.

Ya lo he dicho repetidas ocasiones en esta columna, la industria del entretenimiento y de la vida nocturna ha sido una de las más afectadas durante la pandemia. Estos negocios podrían no soportar el tener que cerrar otra vez.

Y es que se entienden ambas partes; por un lado no queremos llegar al punto al que llegamos en 2020, y por el otro, la gente necesita salir a ganar dinero y ¿por qué no? También a divertirnos.

En Holanda, tratando de regresar a esta normalidad en la industria del entretenimiento, en octubre pasado se llevó a cabo el Amsterdam Dance Event de manera normal, aunque el Amsterdam Music Festival sí tuvo bastantes restricciones. Estos son una serie de eventos que dejan una derrama económica importante para el país, ya que personas de todo el mundo viajan durante esa semana a Amsterdam para estar con la crema y nata de la música electrónica.

Después de este evento, empezaron a registrarse algunos casos de gripe común y otros de neumonía; aunque las personas afectadas se hicieron la prueba del COVID-19, salieron negativas. Sin embargo, un par de semanas después hay un repunte de casos activos del virus.

Los pronósticos para el invierno en varios países, con respecto al COVID-19 son desalentadores, y si empezaran a aumentar los casos seguro viviríamos un nuevo confinamiento; con todo y vacunas.

Esto sería devastador en varios niveles, y en la música, mucho más. Los Países Bajos están siendo una bandera roja para todos los demás. Si ellos, que tienen un porcentaje de vacunación tan alto y han sabido manejar las crisis, están nuevamente amenazados por el virus, los demás deberíamos tener muchísima precaución para que esto no suceda de este lado del mundo.

No creo que la industria de la música pudiera sobrevivir más meses en paro, considerando que ahora que ha sido reactivada en varios lugares, incluyendo nuestro país, ni siquiera están recuperando las pérdidas que tuvieron durante la pandemia. Creo que si regresamos al panorama del 2020, muchas empresas dedicadas al entretenimiento, desaparecerían por completo.

Así que ya saben, si queremos seguir saliendo a trabajar, disfrutando de un concierto o un festival, no hay que bajar la guardia.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

MAAZ