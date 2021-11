La muerte es el fin de un proceso de vida, de conciencia en sus componentes anatómicos y fisiológicos, es irreversible y terminal, debido a la extinción del ser en la materia.

Son varios los tipos de muerte; natural, por accidente, suicidio, homicidio e indeterminada, la ley así los determina para todo efecto posterior.

Reflexionemos con algunas frases sobre la muerte:

Don Antonio Machado dice: “La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros ya no somos”.

Leonardo da Vinci: “Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte”.

Maximilian Robes Pierre: “La muerte es el comienzo de la inmortalidad”.

Platón: “Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue; pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo”.

André Malraux: “La muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida”.

Henry Van Dyke: “El día de tu muerte sucederá que lo que tú posees en este mundo pasará a manos de otra persona. Pero lo que tú eres será tuyo para siempre”.

William Shakespeare: “Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte, los valientes gustan de la muerte una única vez”.

“Ama ahora mientras vivas ya que muerto no lo podrás lograr”.

Eurípides: “A los muertos no les importa cómo son sus funerales. Las exequias suntuosas sirven para satisfacer la vanidad de los vivos”.

Isabel Allende: “La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre estaré contigo”.

Octavio Paz: “La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida”.

La cultura y sus tradiciones deben continuar y deben respetarse, ¡en especial en estos días de introspección personal y familiar en conexión con nuestros muertos!

¡Los días de recordarlos son sagrados!

México es un país multicultural, valoremos, dimensionemos y difundamos para conservar nuestro gran patrimonio material e inmaterial, abrazo fraterno a todos los que se les adelantó en el camino un ser querido, en especial en esta pandemia del COVID.

