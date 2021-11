Ciencias Naturales es relegada de la educación básica

Dentro de las áreas de aprendizaje que conforman los programas escolares de la escuela primaria están las Ciencias Naturales que el alumno debe estudiar para conocer su medio ambiente, conservar su salud, y con ello complementar su formación académica. Dada su importancia, es considerada como básica porque es en ella donde el niño aprende a conocerse a sí mismo como ser humano.

Las Ciencias Naturales están en constante evolución, las investigaciones y los nuevos descubrimientos científicos van enriqueciendo su contenido, lo que confirma que su vasto campo es inagotable, infinito. La madre naturaleza no deja de sorprendernos.

Mientras el hombre no valorice su medio ambiente y aprenda a cuidar su integridad física saludablemente, la vida social no será posible disfrutarla plenamente, porque la destrucción del entorno ecológico propicia también el desgaste físico, no solo en el hombre, sino en todos los seres vivos, amén del agua y el aire que respiramos. Paradójicamente, los adelantos técnicos y científicos de la vida moderna nos están llevando, a la vez que al “progreso social y económico, a la autodestrucción global”. La contaminación del medio ambiente es cada vez más alarmante y altamente peligrosa para la salud de todos los seres vivos, pero más para el ser humano y nada la detiene. Lo irónico, es que, aun sabiendo de su poder superdestructivo, poco o nada parece importar, como que nos resignamos a aceptar aquello de que, valga una cosa por la otra. ¿Acaso un mal necesario?

De ahí la importancia y la necesidad, amable lector, de implantar en los programas escolares de todo el nivel básico las Ciencias Naturales para que los niños vayan conociendo, desde pequeños, todo aquello que deben aprender. Sin embargo, ésta no debe verse solamente como una asignatura más de aprendizaje escolar del grado correspondiente y ser calificada-o reprobada- como ocurre hasta ahora, sino como una materia fundamental no solo en la escuela, sino en la vida del niño. Lamentablemente, la vieja práctica de enseñar, o tratar de enseñar, solo aquello que se cree necesario, persiste en las escuelas y se olvida de lo que realmente es el objetivo fundamental: enseñar hasta que los niños aprendan todo aquello que habrá de servirles en su vida futura, que para eso van a la escuela. Y sin exagerar, amable lector, las Matemáticas sigue siendo el área prioritaria; y no precisamente por el interés de conocerlas como se debe, sino por la dificultad para aprenderlas.

Todo esto hace que, al igual que las otras áreas o materias específicas, las Ciencias Naturales sean vistas o tratadas a medias, o cuando se puede y solo como complemento, no como básicas. Los maestros le dedican más tiempo a las temibles Matemáticas y Español que a las otras, lo que trae como consecuencias que el alumno llegue a fastidiarse en un momento dado y solo el cambio de tema lo distrae. Pero, extrañamente, las calificaciones más altas son obtenidas en aquellas que no se les presta la debida atención, como las actividades prácticas y que no son consideradas como prioritarias o básicas como las Matemáticas y Español.

De ahí que los niños, al concluir la escuela primaria, poco o nada saben y menos se acuerdan sobre las Ciencias Naturales, Sociales, etc., ya no digamos de las actividades prácticas y los experimentos-no existen laboratorios-que casi nunca se tocan. En muchas escuelas del país, la educación tecnológica, artística y hasta la Educación Física, salvo contadas excepciones, son complementarias del correspondiente grado.

Aún sabiendo que todas las áreas de aprendizaje son básicas, ninguna es tratada debidamente, pues se sigue insistiendo en las mismas, lo que, como ya señalamos, provoca el hastío en los niños. Para la enseñanza de las respectivas áreas debe sujetarse a un ordenamiento pedagógico riguroso que permita la comprensión de todas sin excepción y que debe ser gradual, dosificada, efectiva y constante para que el niño comprenda la necesidad de estudiar para su propio beneficio y no por exigencias del maestro solo para calificarlo.

Las Ciencias Naturales, al igual que todas las áreas de aprendizaje del nivel básico no deben ser relegadas por no considerarlas prioritarias; todas son importantes en la formación integral del niño. Continuará…

DIEGO ALCALÁ PONCE

COLABORADOR

DIEGOALCALAPONCE@HOTMAIL.COM

MAAZ