Naufraga la oposición

Los dos partidos de oposición que podían hacerle sombra a Morena (PAN y PRI) naufragan entre los conflictos internos y falta de liderazgos. Marko Cortés y Alejandro Moreno enfrentan rebeliones internas por la toma de decisiones en asuntos domésticos cruciales, en el Congreso de la Unión y, sobre todo, de cara a la elección de candidatos para seis gubernaturas en 2022.

En el caso de Alito, la fractura más reciente la ventiló su coordinador en San Lázaro, Rubén Moreira, quien marcó distancia con el PAN por su negativa anticipada en la aprobación de la Reforma Eléctrica de AMLO.

El coahuilense dijo que la reforma no está muerta, mientras su líder ha jugado con la indefinición. Ni sus propios diputados saben en qué sentido votar. Incertidumbre que generó una profunda división en la bancada. Otra muestra de su falta de rumbo ocurrió en Oaxaca. El gobernador Alejandro Murat rindió su V Informe de Gobierno y toda la plana mayor del PRI, encabezada por Moreno, brilló por su ausencia. Se sabe que hay una diferencia entre Alito y Murat sobre la Reforma Eléctrica, pero de ahí a que hubiera un claro distanciamiento político nada se había dicho, lo que fue evidente el pasado lunes, en la ceremonia del mandatario oaxaqueño. Se rompieron los lazos entre estos hermanos políticos, me dijo un viejo priista que conoce su trayectoria. La falta de definiciones del campechano y su afán por cuidarse de la 4T provocaron el alejamiento.

Aunque no descartemos que esta separación sea prefabricada para protegerse mutuamente. Eso sin embargo está por verse en dos momentos: en la votación de la Reforma Eléctrica y en la elección del o la candidata al gobierno de Oaxaca, para los comicios de 2022. En el caso de Acción Nacional, Marko Cortés vive también las de Caín. Su explícita aceptación de que nada bueno le espera al PAN en 2022, y la manera en la que se reeligió en el CEN, provocó un cisma en las filas del blanquiazul.

Tan mal le fue con su reelección que quiso lavar sus culpas otorgando cargos a sus adversarios internos. Pero muchos no se tragaron el cuento. “No formaré parte de un CEN que no comparto”, respondió el senador Damián Zepeda, al rechazar la coordinación política y territorial de Quintana Roo. La tlaxcalteca Adriana Dávila (que dejó la contienda del PAN luego de advertir dados cargados por Cortés) también bateó el mismo cargo en Hidalgo. La senadora Martha Márquez, de Aguascalientes, no se anduvo por las ramas.

Renunció al PAN, alegando falta de democracia interna. Lo hizo porque fue excluida de la contienda por la candidatura panista a la gubernatura de su estado, en donde Cortés tiene sus negocios, perdón, sus simpatías por la diputada Tere Jiménez. Eso, el reclamo del gobernador Martín Orozco, y el interés del senador Toño Martín del Campo, complicaron el escenario para Marko y, ayer, no tuvo más remedio que anunciar que la selección del o la candidata se hará mediante una encuesta, al puro estilo de Morena.

Pero no es todo, además del mandatario hidrocálido, el dirigente panista se echó encima al queretano Pancho Domínguez y al guanajuatense Diego Sinhue. Ellos, junto con otros panistas, han cuestionado su liderazgo, razón por la que busca dar entrada a un importante grupo de calderonistas, a quienes en otro momento vilipendió y echó a la hoguera de la política.

Es así que, tanto Marko, como Alejandro Moreno, necesitan aliados dentro y fuera de sus partidos, pero lo poco que han hecho parece que va en dirección opuesta. Y sí solos no pueden mantener la unidad en sus partidos, qué se puede esperar de una alianza que prometió hacerle contrapeso a Morena. Ambos navegan entre el naufragio y la soledad.

Y como dice el Filósofo... Nomeacuerdo: “Saber escuchar es el mejor remedio contra la soledad”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

