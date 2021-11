Vuelve el frío, sigue la pandemia

Para los que vivimos en la Ciudad de México y corremos al aire libre, esta época de otoño, cuando el clima comienza a cambiar y a volverse más frío, representa el momento ideal para comenzar a prepararnos para el invierno, cuando las temperaturas descienden aún más y obligan a salir a correr no sólo bien abrigado y preparado para una baja sensación térmica, sino también a vitaminar nuestro cuerpo para protegerlo de las gripes, alergias y enfermedades estacionales.

Y si normalmente tenemos que prepararnos y extremar precauciones para correr con frío, en esta época de pandemia, cuando seguimos bajo el riesgo de contraer el COVID-19 y enfermar, la precaución tiene que ser doble. Aún cuando ya estemos vacunados no debemos olvidar que aún inmunizados, el coronavirus se contagia y, dependiendo de cada organismo y de si hay o no enfermedades preexistentes, aún con las vacunas es una amenaza real para las personas que se contagien.

Basta decir, para todos aquellos que piensan que “ya pasó lo peor” o que “ya estamos del otro lado”, como piensa un buen sector de la población e incluso nuestras autoridades federales y estatales, que le den una mirada a Europa en estos momentos, donde ha surgido un nuevo brote de COVID-19 en países como Austria y Alemania, que enfrentan una cuarta ola de contagios con hospitales saturados y crecimiento notable en las personas que enferman y en los muertos.

Es tan real la amenaza que otra vez se cierne sobre el continente europeo, que ya países como Francia, España e Italia vuelven a emitir alertas sanitarias, mientras Austria ha cerrado totalmente el país y ha confinado de nuevo a su población. El regreso de los contagios masivos en las naciones europeas, que ya habían controlado al SARS-CoV-2, ha hecho que la Organización Mundial de la Salud ya declare a Europa como “el nuevo epicentro de la pandemia en el mundo”, y es un buen mensaje, una advertencia a tiempo, para que en México, en América Latina y Estados Unidos no nos confiemos y volvamos a las medidas y protocolos de protección, antes de que la cuarta ola también nos arrase.

Y más ahora que volvieron las carreras presenciales, es conveniente empezar a preparar el cuerpo para esta temporada invernal.

Al salir a correr es importante abrigarse con varias capas con ropa hecha de materiales de secado rápido; al utilizar varias capas, el aire queda atrapado entre ellas y no llega a la piel. Existen en el mercado muchos tejidos para este propósito. También hay que realizar un buen calentamiento para activar la circulación sanguínea y aclimatarnos, además de que las rodillas y los tobillos sufren más con el frío, por lo que es necesario invertir un poco más de tiempo del normal al calentamiento.

Hay que proteger principalmente la cabeza y el pecho, porque son las partes del cuerpo que pierden más calor, y que, además, hay que cuidar de cualquier enfriamiento. Los guantes no pueden faltar, porque las manos son la única parte que no se calienta si no las protegemos, ya que en condiciones de frío, el calor y la circulación sanguínea se concentran en los órganos vitales y en los músculos de las piernas.

Y puede parecer una obviedad, pero no hay que olvidar estar siempre hidratado, aumentar la ingesta de alimentos que contengan vitamina C y, sobre todo, mantener el sentido común. Con el frío es más complicado hacer entrenamientos de calidad, así que es mejor trabajar sólo la condición física. Otra opción es hacer ejercicios de fuerza en casa, utilizar la caminadora, si se tiene, o subir cuestas.

La pandemia sigue y si no nos cuidamos, aunque ya estemos vacunados, el coronavirus seguirá haciendo de las suyas y cobrando vidas.

No esperemos a que una cuarta ola llegue a nuestro país para seguir los protocolos; cuidémonos y cuidemos a los demás.

POR ROSSANA AYALA

AYALA.ROSS@GMAIL.COM

@AYALAROSS1

