¿Qué es lo que no entienden?, pregunta Pablo Gómez en ese tono tan suyo que ondula entre la sorna y el asombro.

¿Qué no se dan cuenta que estamos en un momento de cambio, de transformación, donde los usos y costumbres en la esfera pública (el boato del poder, dirían los clásicos) han cambiado?

¿Hasta dónde hemos logrado cambiar esos usos y costumbres?, sigue con sus interrogantes el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hasta que deriva su propia respuesta:

—Si esos usos tan arraigados no los hemos podido nulificar, tenemos un problema. ¿No estamos hablando suficientemente claro? Todo este soliloquio giraba en torno a la caída de Santiago Nieto de la UIF. En un principio, había resistencia a creer que lo ocurrido con la boda de Nieto y Carla Humphrey —durante y en torno— en Antigua, Guatemala, fuese en verdad el fondo del asunto que truncó la carrera del exprocurador electoral. Sin embargo, al escuchar ayer al Presidente de la República en la mañanera referirse en términos similares al asunto, bien valdría reconsiderar la importancia de las formas, de los quiénes, de la famosa austeridad republicana. López Obrador explicó primero por qué designó a Pablo Gómez. Destacó su historia como líder del 68, haber estado siempre en la izquierda, haber resistido todas las tentaciones; promover como legislador la eliminación de la partida secreta, la reforma para que ningún funcionario gane más que el Presidente: “Por eso se le nombró…, porque cero corrupción, cero impunidad”.

Lo esperable. Pero luego añadió algo que parecería tener más relación con lo sucedido vis a vis a Nieto: “Y es también muy importante la autoridad moral, no se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública. En estos tiempos, así como la humildad es poder, también la buena fama pública es poder.” Y para concluir el párrafo más claridoso sobre el queretano: “Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana”.

La hondura del enojo del presidente con Nieto se mostró cuando le preguntaron si le ofrecería algún cargo diplomático: “Lo de Santiago se va a seguir analizando a partir de la opinión de todos y luego vamos a poder tomar una decisión”, acotó.

Y lo personal: No podemos nosotros tolerar nada porque imagínense a nuestros adversarios, estarían dale y dale con eso queriendo quitarnos autoridad: ‘y que la boda y que aviones privados y que el dinero, y quiénes más fueron a la boda, y que…´; porque nuestros adversarios no hacen diferencias. No es Santiago, es el Presidente.

•••

GEMAS: Obsequio del consejero del INE, Ciro Murayama: “Acuso que primero buscaron promover la consulta de revocación de mandato, luego reducir los recursos al instituto para después acusarlo de ineficiente”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL