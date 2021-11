Entre la pasión y la razón

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México aparece en su conferencia matutina o en otras actividades, visiblemente ofuscado con sus colaboradores más cercanos. El hecho más reciente ocurrió el miércoles cuando en Colima y acompañado de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, el presidente López Obrador hizo una llamada de atención a Jorge Alcocer, secretario de Salud y a Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar, para terminar de resolver el problema del abasto de medicamentos.

Fue tajante al decir: “yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos, y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender a enfermos”. De manera inmediata funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar se reunieron con los padres de familia de niños con cáncer, agrupación que ha concentrado los reflectores en un desabasto de medicamentos especializados cuya escasez ha cobrado la vida de varios menores.

Luego del anuncio de este grupo de personas de realizar bloqueos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los funcionarios de Insabi, informaron de un nuevo lote de medicamentos enviados desde Corea del Sur y que Cofepris esta en proceso de liberación. Al ver el escarnio que provocó su regaño a sus colaboradores, López Obrador explicó que no fue un regaño, que se había malinterpretado, corrigió y dijo que no es que se hubiera mal interpretado, sino que lo dijo de una manera un poco fuerte y justificó que quienes nacen en el trópico se les sale la pasión.

Al presidente se le sale la pasión, no por su origen en el trópico, sino porque las cosas no salen como él quiere. Ayer dejó en claro cual es su objetivo: que existan medicamentos gratuitos para todo el pueblo, sí, para todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes. La pregunta es ¿cómo? María Elena Pérez-Jaen, ex comisionada del IFAI y maestra en políticas públicas responsabilizó a López Obrador del desabasto de medicamentos al ordenar a sus legisladores reformar la Ley de Adquisiciones para que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios y Proyectos UNOPS, pudiera comprar medicamentos a nombre del gobierno mexicano.

A la acusación del presidente en torno a diez “empresas consentidas” de mercadear con medicamentos, Pérez-Jaen asegura que son inexistentes. ¿El presidente mexicano es víctima de un engaño elaborado por los ineptos y oscuros funcionarios de la UNOPS, sin conocimiento ni experiencia, como los calificó la ex comisionada de IFAI? ¿Reconocerá López Obrador que equivocó la estrategia del abasto de medicamentos? Sinceramente, no lo creo.

Corazón que sí siente

Precavido como siempre Ricardo Monreal, senador por Morena, invitó a Santiago Nieto ex titular de la UIF a integrarse como asesor en el senado. Ve la importancia de tener cerca a un hombre que sabe demasiado.

