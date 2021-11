¿Quieres una piel joven y sana? Estás sólo a un paso para lograrlo

Hoy estamos de celebración, y es que cumplo un año de escribir mi columna en El Heraldo de México, he disfrutado mucho esta conexión alterna con todos ustedes. Gracias a todos los que me acompañan leyendo esto que de corazón escribo con el fin de informarlos y de que sepan un poquito más de lo que hago o lo que me gusta.

Como saben, a finales de septiembre comencé la gira por Estados Unidos y no saben lo feliz que he sido al ver la respuesta tan maravillosa en cada función, amo mi carrera y a mi público. La gira continúa con fechas en noviembre, así que no dejen pasar la oportunidad.

Entrando al tema del día de hoy, les comparto la información de un tratamiento buenísimo para el cuidado facial que se llama microdermoabrasión (también conocido como punta de diamante).

Cuidar la piel es vital y no sólo para la estética sino también para la salud, y justamente una de las formas de hacerlo obteniendo excelentes resultados es con este tratamiento no invasivo.

¿Qué es la microdermoabrasión? Es una exfoliación profunda en la piel que ayuda a retirar todas las células muertas que se encuentran en la capa más superficial y de esta forma ayuda a eliminar manchas y a disminuir arrugas.

Gracias a la estimulación de colágeno y elastina la piel se mantendrá con más firmeza y vida, este tratamiento no sólo es para el rostro, la realidad es que puede realizarse también en cuello, pecho, espalda y brazos.

¿Cómo se hace el tratamiento? Se realiza un barrido sobre la piel con una turbina quirúrgica con punta de diamante que gira a alta velocidad.

¿Cuánto dura el tratamiento? Entre 10 y 30 minutos, dependiendo de la zona a tratar; es indoloro y se puede retomar la actividad diaria.

Toda persona con líneas finas o arrugas, manchas de envejecimiento, daño por el sol, pigmentación y cicatrices menores son buenos candidatos para el tratamiento.

No se recomienda en piel muy sensible, inflamada o con acné de grados ll o lV, en esos casos es necesario esperar hasta que el dermatólogo autorice.

Resultados. El paciente podrá ver una mejoría a partir de la primer sesión, se requieren algunos días para notar el cambio, no olvidemos que es importante ser constante, es recomendado hacerse un mínimo de cinco sesiones.

Este tratamiento es rápido, efectivo y los resultados no se hacen esperar; cuidar la piel es algo sumamente importante en muchos aspectos de nuestra vida, y como ya saben el mejor lugar para hacerse éste y otros tratamientos es CBI Medical Spa. Pregunten por el tratamiento que más les guste y hagan su cita ya.

Síganme en mis redes.

POR: ARACELY ARÁMBULA

YOUTUBE ARACELYARÁMBULAOFICIAL

IG @ARACELYARÁMBULA

FACEBOOK @ARACELYARAMBULA

TWITER @ARACELYARAMBULA

CBI @CBIMEDICALSPA

PAL