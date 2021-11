Inédito: 400 alcaldes se apersonan en la Cámara de Diputados

Se prolongó el receso parlamentario de la Cámara de Diputados desde las tres de la tarde de ayer miércoles. Se suponía que la sesión empezaría a las 18:00 horas, pues en ese lapso los grupos parlamentarios integrarían las reservas del PEF-2022. Son más de mil 994, un número inédito en la historia reciente de los debates en el Poder Legislativo. Las reservas son propuestas de cada grupo político para ser debatidas una a una, en busca de hacer cambiar de opinión los criterios de Hacienda.

Si se presentaran todas las reservas en intervenciones de tres minutos, esto tomaría casi 96 horas, más las réplicas por alusiones. De hacerlo de manera ininterrumpida, llevaría casi cuatro días, si es que se hiciera en sesiones de 12 horas diarias (de 10:00 a 22:00 horas); serían casi ocho días, y el presupuesto debe quedar aprobado el 15 de noviembre. Esto metió en un problema a Morena y sus aliados. ¿Abrirán espacio de negociación?

Las reservas de la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD), y que coinciden por separado con las de Movimiento Ciudadano, radican en recortar presupuesto al Tren Maya, Dos Bocas y darle más recursos al INE, la Comisión Nacional Forestal y ceder presupuesto a los municipios para atender obras locales y programas de seguridad.

El Fortaseg es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el fortalecimiento de los temas de seguridad, pero fue desaparecido por el gobierno de López Obrador. Es inédito lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. En 20 años de cobertura periodística en el Poder Legislativo no habíamos visto algo así: el partido en el poder fue acechado por alcaldes de todo el país, sobre todo del PRI, PAN y PRD.

Eran más de 300 los que entraron porque no tienen recursos, dicen, ni para la nómina, pero tampoco para seguridad ni para obras en 2022. El ambiente y los rostros eran de desesperación y el grito al unísono que retumbó fuerte fue “¡Fortaseg, Fortaseg!”. Otros 100 alcaldes se quedaron afuera. Platiqué con un alcalde de Morena, de Oaxaca, para entender su realidad y ponderar si sus colegas de oposición están exagerando.

A reserva de no decir su nombre, me dijo que también quisiera sumarse, como otros de sus compañeros, al reclamo, pero hacerlo es desafiar a Palacio Nacional y seguramente les costaría la militancia. “Pero en serio, no tenemos ni pa’ la gas de las patrullas y la inseguridad crece”.

•••

UPPERCUT: En defensa de un presupuesto justo, es el foro virtual que se llevará a cabo este jueves 11 de noviembre a las 10:00 horas, en el que participan Mariana Campos, David Eduardo Calderón, María Elena Morena, Israel Rivas y Miguel Székely. Convoca Sí por México, en Facebook.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ