Todos contra todos, sello de la 4T

Aunque parezca lugar común decirlo, todo lo que sucede en la política mexicana no es producto de la casualidad. Y en ese contexto se inscribe la guerra, el escándalo y la crisis que provocó en la 4T la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey.

El primer misil, lanzado desde Guatemala, sin duda iba dirigido al corazón de la capital, buscando provocar un daño irreversible a Claudia Sheinbaum, pero dejó más daños colaterales de lo que se podría esperar.

Cayó Nieto, uno de los hombres clave en la carrera que emprendió López Obrador contra la corrupción.

Sucedió dos meses después de haber corrido la misma suerte Julio Scherer, el poderoso consejero jurídico que hacía las veces de vicepresidente de la República.

Si a eso le sumamos la salida de Olga Sánchez, de Gobernación y la caída de José Luis Vargas, de la presidencia del Tribunal Electoral, estamos atestiguando la más estruendosa de las sacudidas de este gobierno.

Y sirva todo este recuento para insistir en que nada es por arte de magia.

Todo apunta a la adelantada sucesión presidencial en cuya carrera, auspiciada desde Palacio Nacional, existe una guerra soterrada de todos contra todos.

Al margen de la luchita que intenta hacer la oposición, la disputa en este momento es intestina: fuego amigo; técnicos contra rudos, puros contra neomorenistas.

Agarran parejo los del partido guinda. Porque para nadie es un secreto que, de cara al 2024, los punteros son: Claudia Sheinbaum, Marcelo. Ebrard y Ricardo Monreal.

Unos meses atrás y de aquí para adelante, han sido y seguirán siendo el blanco de todos los ataques.

En gran medida porque fue AMLO quien, con sus encartes y descartes, los puso en el centro de la diana como si de un juego de tiro al blanco se tratara.

Al mejor estilo de la época romana, abrió el coliseo, soltó a los leones y echó a sus mejores gladiadores a la arena.

¿Y el líder de Morena, Mario Delgado? No pinta, por más que se mueve y levanta los brazos.

El lunes publicó la convocatoria para las elecciones que estarán en juego en seis gubernaturas el próximo año. Y nada aún sobre la sucesión del 2024.

Mucho menos pronunciamiento contundente sobre todo lo que está pasando.

Reacciona tímidamente. No actúa con empuje y firmeza. No llama a la concordia; no media, ni encara a los destapados y sus equipos.

Peor aún, no hay definiciones claras, lo que ha sido aprovechado por los equipos de los suspirantes para hacerse pedazos en una guerra de baja intensidad.

Un día golpean a uno y otro día cambian. No dan tregua y nadie los apacigua.

Los ánimos están más exacerbados que nunca, lo que hace pensar que nada bueno dejará la carrera adelantada desde Palacio Nacional, porque no hay reglas claras ni árbitro con autoridad para detener el fuego amigo.

***

REFORMA LIGHT. Contrario a lo planteado por el presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hizo saber a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la reforma electoral que propone la 4T se hará de la mano de los órganos electorales.

Impulsarán, les dijo, una enmienda más “light” que ya no necesariamente busca reemplazar a todos sus integrantes como tampoco una renovación total en el INE.

Pero ni necesidad tienen de hacerlo. Por lo menos en el Tribunal hay dos relevos de magistrados en puerta y cuatro consejeros en el INE. Todos en el 2023, un año antes de la elección presidencial.

***

LÍNEA DURA. Con escepticismo fue recibida la noticia de que Pablo Gómez llega a la UIF. Políticos de la vieja guardia observan que viene la línea dura de la 4T, el uso político e inquisitivo de la “inteligencia financiera”, por lo que creen que hubiera sido mejor quedarse como estábamos.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El fuego siempre ha sido y, al parecer, seguirá siendo siempre, el más terrible de los elementos.”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

PAL