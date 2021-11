Trampitas en el PEF 2022, para gastar en secreto

El 8 de noviembre empieza en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la discusión a fondo del Paquete de Egresos de la Federación, donde la oposición peleará para ponerle candados al uso discrecional de los fondos económicos del Estado y los excedentes del petróleo.

La oposición, chamaqueada por los legisladores de Morena en el gasto de los últimos dos años, detectó un plan con maña del partido en el poder y sus aliados: acuerdan como mayoría fijar un monto de ingresos imposible de alcanzar –sus proyecciones no tienen antecedentes históricos– para que ante el incumplimiento de la meta, echen mano de los fondos y excedentes y se gasten sin ejercer cuentas.

Hacienda propone para 2022 fijar ingresos por más de siete billones pesos, la cifra más grande de presupuesto de la que se tenga registro, que representa un incremento de 8.5 por ciento en términos reales frente a 2021. La intención es jalar los recursos faltantes del objetivo de los fondos desaparecidos en el actual sexenio y trasladados a una cuenta, de la que nadie sabe a cuánto asciende el total, ni cómo se maneja.

David Colmenares, auditor de la Federación, entregó la segunda parte de la revisión al gasto 2020 a la Cámara. La Federación debe aclarar 12 mil millones de pesos, donde se presumen irregularidades. El proceso tardará más de cuatro meses para solventar las observaciones, sin embargo, de la cuenta pública de 2019 ya se cerró el desahogo de pruebas. El resultado: un desfalco por más de 100 mil millones de pesos, sobre todo, en programas insignia de AMLO, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrado vida y becas.

A eso se suma el fondo petrolero creado en el foxismo del que el gobierno federal sustrajo 125 mil millones de pesos, de los que no reportó su gasto. En 20 años no se habían tocado y una parte similar fueron sustraídos en 2020, dejando al fondo sin recursos. La bancada de Ignacio Mier en la Cámara de Diputados no sólo quiere beneficiarse del uso discrecional de los dineros de los fondos, sino del excedente por la venta de petróleo durante el siguiente año: en la Miscelánea Fiscal estableció el precio del barril en 55.1 dólares en los días en que estaba en poco más de 70. Los excedentes que se obtengan son para libre disposición, pues no se quedan en Tesorería para el año siguiente. Héctor Saúl Téllez, secretario de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, me adelanta que Va por México visibilizará en los debates la incongruencia de la 4T, al llevar supuestamente como prioridad la lucha contra la corrupción para que a Morena y sus aliados no les quede más que respaldar la propuesta de poner en una caja de cristal los recursos de los fondos y de los excedentes petroleros.

UPPERCUT: Luis Cházaro, coordinador del PRD en Diputados, adelantó que el 8 de noviembre se va a presentar el PEF alternativo, en compañía de los coordinadores del PAN y PRI, así como de sus presidentes. Viene una fuerte discusión en la que vamos a ver si logran ganar la narrativa.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

