"Mataron a mi mamá"

La tarde del 20 de junio de 2020, Fernanda N de 19 años, salio´ de su casa ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, en la CDMX alrededor de las 15:30 - 16:00 horas. Pero una hora más tarde, los padres de Fernanda perdieron contacto con ella lo cual les parecio´ extran~o porque la joven siempre contestaba sus mensajes

De acuerdo a las investigaciones a las 16:40 - 17:00 horas aproximadamente, el cuerpo de Fernanda fue encontrado sin vida en la Av. Somex y Barrios de la colonia Reyes Iztacala en Tlalnepantla, afuera de una tienda. Alrededor de las 22:00 horas, los familiares de Fernanda se comunicaron al celular de Fernanda y respondió una agente de investigación, quien les aseguró que su hija estaba detenida en la Fiscalía de Barrientos porque la acusaban de homicidio.

Cuando los familiares llegaron, la agente que había tomado la llamada, les informó que Fernanda había sido asesinada de un balazo en la cabeza. La asesinaron por la espalda, una bala le atraveso´ el cra´neo desde la parte inferior trasera izquierda y le salio´ por, la parte superior derecha delantera, así lo dicen las carpetas de Investigacio´n: NIC:FHT/FHT/00/MPI/393/00278/20/06 y NUC:LER/FHT/FHT/054/146662/20/06

A más de un an~o de este crimen, las investigaciones no avanzan, los familiares me dicen que no se ha cumplido con las diligencias clave de la carpeta y las autoridades ni siquiera han podido desbloquear la informacio´n de su WhatsApp para obtener mayores datos o alguna pista para dar con el responsable.

Sin embargo, existe la sospecha de que el posible asesino, pueda ser quien es identificado como su ex pareja sentimental, ya que, hay fotos de redes sociales en donde él mismo, da a conocer que posee armas de fuego. Cuando fue citado por Roberto Contreras, el Ministerio Público, afirmó que llevaba dos meses sin saber nada de Fernanda y que ya no teni´an ninguna relacio´n con ella.

Pero un dato relevante es que la familia de Fernanda, ha tenido acceso a videos en donde se aprecia al presunto asesino, segundos antes de que supuestamente haya cometido el acto. Incluso se menciona a un testigo de los hechos, un transeu´nte, el cual asegura que Fernanda y su ex pareja llegaron en un auto Versa blanco y, una vez cometido el acto, el presunto culpable huyo´ en otro coche.

Para variar, a más de un año no hay una orden de aprehensio´n ni una li´nea de investigacio´n clara, au´n cuando se cuenta con una fotografi´a del presunto asesino. Ante la incapacidad de las autoridades, la familia ha optado por contratar un perito privado y hacer investigaciones por su cuenta, ya que nada se ha resuelto a pesar de las reuniones que han sostenido con la Fiscal Central para la investigacio´n de Delitos de Ge´nero del Estado de Me´xico, Dylcia Garci´a.

Fernanda era madre soltera y tenía un hijo pequeño de cuatro años, actualmente él vive con sus abuelos, pero también las autoridades competentes no han resuelto la situación que incluye la garantía y seguridad social del menor. Según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) se han censado a, por lo menos, 4 mil 966 menores de edad en orfandad por el asesinato de sus madres, desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2021.

El promedio mensual es de 177 casos de orfandad por feminicidio; al menos 5 huérfanos al día por cada 10 mujeres que mueren diario en México a causa de este delito.

La violencia feminicida constituye un evento traumático para niñas, niños y adolescentes ya que rompe con la noción de familia como espacio de protección, además deja secuelas emocionales difíciles de superar, destruye redes familiares y comunitarias de protección.

Aunado a esto, las dependencias públicas encargadas de contribuir a que las niñas, niños y adolescentes quedan en custodia informal de familias que no tendrán representación jurídica para protegerlos, en gran medida porque los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) locales, son burocráticos e inoperantes.

No hay garantías sociales y de cuidado para la niñez que se queda en orfandad porque, las autoridades han dejado a la deriva la vida de las víctimas de la violencia que se vive en este país.

POR SOFÍA GARCÍA

@SOFIGARCIAMX

MAAZ