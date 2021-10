La adaptación, una enfermedad escolarizada

La escuela primaria, base fundamental de la educación básica, como tantas veces lo hemos señalado, no cumple todavía con su objetivo; dista mucho de lo que debe ser: un lugar de interés y no de fastidio para los niños. El salón de clases, por ejemplo, debe contar con la comodidad necesaria, tanto en ubicación, amplitud, ventilación, etc., así como con el mobiliario apropiado y todos los recursos técnicos y didácticos para que, además de una mejor estancia agradable, atraiga y motive a los niños al mundo del aprendizaje y de la creatividad por sí solos. Lamentablemente, muchas escuelas del país carecen hasta de lo necesario, principalmente las del área rural muy apartadas.

Se debe tener presente, amable lector, que a la escuela se asiste para aprender todo aquello que habrá de servirnos en la vida futura y no para medirnos la capacidad de aprendizaje. De ahí que, lo que habrá de servirnos en nuestra vida diaria, deberá ser bien aprendido y no a medias. Para eso es la escuela.

Sin exagerar, la escuela primaria debe ser todo un “paraíso” para los niños donde, además de aprender por su propia iniciativa, satisfagan también su curiosidad impulsada por el ánimo que les da su propia naturaleza. Debe evitarse la sobrecarga académica y el prolongado horario de actividades escolares de forma continua. Desde luego que, si todos los recursos socioeducativos disponibles, como la televisión, el radio, la prensa, el teatro, etc., participaran también, activa y coordinadamente en la enorme tarea educativa, los niños se formarían con una mentalidad más despierta y progresista.

De ahí que, al no disponer de todos esos recursos que facilitan el aprendizaje en la enorme tarea educativa, fácilmente se llega al hastío y los niños cambian de actitud. Y, cuando, aparentemente se ha logrado interesarlos, se ha perdido la batalla, no se ha logrado nada: solo se han adaptado a una imposición. En poco tiempo, mediano o largo plazos, la deserción escolar de muchos, o la pérdida de personalidad y carácter de unos cuántos, si, no es que de todos.

Desde luego que todo cuesta y requiera de enormes sacrificios, y sobre todo, políticas públicas bien planificadas y aplicadas responsablemente, pero si seguimos lamentándonos sin atrevernos a contribuir a la solución de los grandes problemas educativos, la mayor parte de los estudiantes mexicanos siempre estarán destinados a formarse como profesionales mediocres, -en caso de llegar a terminar una carrera profesional-porque desde la enseñanza básica elemental se les adaptó, por consiguiente, las puertas de las mejores oportunidades de trabajo y desarrollo personal estarán cerradas. Si otros países están logrando mejorar su sistema educativo, ¿por qué el nuestro no?

Estos son algunos valiosos comentarios de nuestros lectores. -Profa. Martha Leticia Figueroa Escobar, directora de escuela primaria: ¡Interesante análisis y realismo actual de la crisis educativa, a las autoridades no les interesa el sistema educativo, ni los actores que le rodean!

Rafael López Verdín. - Réplica: Mi estimado Diego Alcalá Ponce: Soy profesor de Educación Física en una escuela de tiempo completo, es decir, de 08. 00 a 16.00 horas, y quisiera hacer algunas precisiones, si me lo permite, a su artículo. Primero que nada, agradezco el interés por la educación en nuestro país, sin embargo, el hablar de generalidades es un gran riesgo y responsabilidad, pues como líderes de opinión tienen un deber ético y moral para comunicar con la mayor veracidad lo que sucede. En las escuelas de tiempo completo manejan carga horaria de acuerdo a los contenidos de las asignaturas, y efectivamente, materias como Español, Matemáticas, Geografía, Historia, Ciencias Naturales, Inglés, e incluso Educación Física, se trabajan de 8 a 12.30 horas. donde de ninguna manera afecta o están distribuidas de manera antipedagógica, por el contrario; de colocar Educación Física después de la 12, donde el calor, el cansancio entre otros factores afectan el desempeño como usted sugiere.

Después de haber cumplido con la currícula, se trabajan aspectos que fortalecen el desarrollo de los estudiantes con actividades lúdicas con clubes, hora de alimentación y descanso. En estos tiempos de confinamiento se ha demostrado la importancia fundamental que tiene la Educación Física como parte integral en el desarrollo de las y los niños, incluso aportando una gran valía el valor socioemocional como necesidad imperiosa de la niñez de jugar, convivir, recrearse, en términos más simples, moverse seguido. Continuará...

