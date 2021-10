Deslealtad conservadora, lealtad liberal

Estas formas desleales y conservadoras o de mala derecha se trasladaron lamentablemente al sistema político mexicano cuando llegó hasta la Presidencia de la República un ex gerente de la Coca Cola, el ex Presidente Vicente Fox Quezada, con el accedieron varios gerentes y empleados de negocios o empresas con jefes y compromisos, a diversos puestos del gobierno, una serie de secretarios, directores generales, etc.

Estas personas ya no tendrían que hacer trámites para obtener un permiso o una concesión, ahora ellos mismos se las auto-autorizaban o recibían instrucciones de sus verdaderos jefes, dueños de negocios, bancos, despachos de malos abogados, constructoras, universidades privadas, etc.

En algunos estados del país siguen pasando estas prácticas terribles en gobiernos que sólo responden a “algunos “ intereses económicos, donde se deriva el movimiento de estos intereses para “manipular” a algunos partidos como si fueran “franquicias comerciales”, no les importó pasar por encima de historias, ideologías, documentos básicos o carreras partidistas de personas que creían en las luchas por sus pueblos.

Formaron, en específico, una coalición ahora conocida popularmente como “PRIAN” amorfa, sin sentido político, sin ver ni respetar a los ciudadanos, sólo viendo y “luchando” por no perder sus intereses económicos y de poder adquirido en gobiernos débiles y manejables a través del dinero.

Hablemos claro, abramos los ojos, hoy en día ningún militante de estos partidos del PRI y del PAN saben o tienen certeza de que camino seguir o que rumbo o defensa de pensamiento dar, hoy sólo los siguen manipulando a algunos no a todos , fomentándoles odios y dichos o noticias falsas , no se trata de defender a nadie , se trata de decir la verdad. Y de no perder identidad, ¿eres o no eres de pensamiento liberal o conservador?

Twitter político:

La única forma de intentar volver a ser partidos políticos de verdad es que vuelvan a su origen; creando cuadros políticos, respetando ideologías, trayectorias de trabajo y expulsando a los arribistas empleados por estos malos intereses económicos, ojalá estos partidos PRI y PAN despierten y se den su lugar, ese lugar de la historia que ahora están perdiendo de forma vergonzosa.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sólo está cumpliendo con el momento histórico que está viviendo, con el único objetivo de regresar y ejercer la buena política con los políticos y sacar del poder público a los que sólo defienden intereses personales y privados, México está por encima de cualquier interés y manipulación económica.

Felicito al nuevo Gobernador Constitucional de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a 9 días de iniciar un gobierno de cambios profundos en la dignificación del quehacer político, formas y fondos en evolución para regresar el poder al pueblo.

Desde San Luis de la Patria

POR ARQ. JUAN CARLOS MACHINENA MORALES

JCMACHINENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@JCMACHINENA

CAR