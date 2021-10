Claves para entender el conflicto en MORENA

Durante las últimas semanas se han reavivado las confrontaciones al interior de morena, las discrepancias que no habían sido resultas y en realidad sólo habían entrado en una suerte de tregua por las elecciones intermedias, regresaron a la luz y han configurado un nuevo equilibrio de las fuerzas internas del partido que con mayores posibilidades de triunfar en la elección presidencial del 2024.

¿Y esto por qué es un asunto de todas y todos? Porque el partido del presidente parece tener en sí mismo su mayor adversario y por contradictorio que parezca está en él su reencauzamiento, por más que se intenten imponer visiones totalitarias o catastrofistas.

Un sector del partido que hizo la hazaña de nacer y ganar la presidencia parece negarse a cumplir sus propios estatutos y principios básicos, intentando declararlos letra muerta, asumiendo al mismo tiempo una actitud de exterminio en contra de la mayoría de sus fundadores.

¿Cómo llegó morena a este conflicto? En los últimos días la discusión privada y pública se ha centrado en el padrón de militantes, su origen, el estado que guarda, el marco normativo que lo rige y hasta las instancias que son responsables de su resguardo.

El padrón de morena está controvertido, pesa sobre él una sentencia que fue la que despojó a su militancia de la posibilidad de renovarse a través de asambleas; pero lo que posibilitó la controversia fue el resultado de una gestión que no quiso o no pudo darle orden al instrumento que es piedra angular de la vida de morena, que no es la de la actual secretaría de organización.

El otro punto crucial de controversia ha sido la supresión de la vida interna y de sus órganos con nombramientos de “delegados especiales” prácticamente para cualquier tema, lo mismo de representación política (que se vuelve personalísima) que de manejo financiero (sin ninguna rendición de cuentas), lo que ha detonado una molestia de la base militante que, si bien aceptó el uso de esas figuras de forma temporal, hoy manifiesta su rechazo al notar que la excepción se convirtió en la regla.

El reclamo es concreto, ante la existencia de órganos como los consejos estatales la militancia no acepta designaciones del Comité Nacional.

Si un espacio en morena había posibilitado conducir inconformidades, ese era el Consejo Nacional que de acuerdo a los documentos básicos del partido de AMLO es la máxima autoridad entre congreso y congreso, sin embargo lo sucedido el fin de semana pasado en el espacio que en algún momento fue presidido por el propio López Obrador fue contundente contra sus principales figuras, al grado de que durante la propia madrugada previa al desarrollo del mismo, consejeros denunciaron recibir presiones para no asistir a la asamblea. Finalmente, la propuesta de lineamientos del CEN de morena para controlar la afiliación no pasó. En Polanco se encuentran haciendo el recuento de los daños.